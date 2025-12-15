Moţiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, depusă de Opoziție, a fost citită, săptămâna trecută, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, 15 decembrie 2025, de la ora 14.00. Potrivit Opoziției, această moţiune de cenzură este „un apel la demnitate, la responsabilitate şi la schimbare, pentru România care munceşte, care speră şi care refuză să mai fie călcată în picioare”.

„Dezastrul de la Paltinu nu e un accident, ci o fotografie fidelă a guvernării Bolojan, un ministru progresist a decis să golească un baraj întreg chiar în plin cod meteorologic cu risc hidrologic. Ca să fie drama completă, golirea s-a făcut fără nicio sursă alternativă de apă şi cu rezervoarele deja goale. Captarea din straturile cele mai joase ale lacului a transformat apa într-un soi de nămol industrial, iar staţia de epurare Voila, care nu e dotată pentru turbiditate extremă, a cedat. Şi toate acestea fără un plan de lucrări etapizat, concret şi logic. Acest Guvern s-a specializat, cu o consecvenţă demnă de cauze mai bune, în a lucra împotriva propriului popor. Măsură după măsură, românii plătesc mai mult şi primesc mai puţin. Nu vorbim despre un simplu eşec de guvernare, ci despre o administraţie care, prin acţiunile sale repetitive, şi-a ales cu claritate partea greşită, împotriva intereselor fundamentale ale cetăţenilor pe care pretinde că îi reprezintă. Promisiunile politicianiste s-au lovit de zidul dur al realităţii, inflaţia a mărunţit puterea de cumpărare, sănătatea şi educaţia se scufundă în subfinanţare cronică, iar dezvoltarea regională stagnează sub povara incompetenţei sistemice. Românii nu trăiesc mai bine, lucru recunoscut chiar de preşedintele ţării de Ziua Naţională, iar majoritatea covârşitoare a cetăţenilor se luptă cu sărăcia, în timp ce guvernanţii privesc cu un calm aproape artistic. A sosit momentul să spunem stop prin votul suveran al Parlamentului”, susțin iniţiatorii moţiunii de cenzură.

Opoziția acuză Guvernul Bolojan că „a decis să continue tradiţia guvernărilor precedente, supra-îndatorarea”. Potrivit Opoziției, datoria publică a ajuns în august 2025 la aproape 1085 de miliarde de lei, adică 59,7% din PIB, cu 90 de miliarde mai mult decât la începutul anului.

De altfel, deficitul bugetar a atins pragul de 109 miliarde de lei doar în primele 10 luni ale anului. Dobânzile pentru această datorie nesustenabilă au consumat 46 de miliarde de lei între ianuarie şi octombrie, cu peste 12 miliarde mai mult decât anul trecut. Guvernul Bolojan a aprobat o nouă rectificare bugetară cu ţinta de deficit de 8,4% din PIB, aproape identică cu cea a guvernului precedent.

„Toate aceste cifre ascund datorii neplătite de peste 0,5% din PIB, precum cele de peste 7 miliarde de lei către furnizori prin ANRE”, se arată în moţiunea de cenzură. Statul mai datorează sume uriaşe companiilor care au lucrat pentru stat. Rezultatul: şantiere îngheţate, constructori aproape de faliment şi o creştere de 32% a firmelor dizolvate doar în primele 10 luni, comparativ cu anul trecut. Guvernul progresist Bolojan scoate bani din «piatră seacă». Taxează tot ce mişcă. Inflaţia a explodat la 9,8% în octombrie 2025 faţă de octombrie 2024, dublu faţă de orice alt stat din UE. La acestea se adaugă o majorare de 72% a preţurilor la electricitate după încetarea schemei de plafonare şi compensare la 1 iulie. Economia s-a contractat cu 0,2% în trimestrul III, o adevărată performanţă progresistă. Mediul de afaceri a ajuns inamic pentru guvernul progresist cu peste 11.000 de firme în insolvenţă în primele 10 luni şi 32% dintre IMM-uri incapabile să-şi plătească taxele. Guvernul a preferat să strivească munca şi producţia românească, în timp ce companiile de stat risipesc fonduri fără oprire. Avem cel mai ostil climat fiscal din UE pentru întreprinderile mici. Conform Eurostat, în 2025 am înregistrat cea mai mare pierdere de putere de cumpărare din UE. Salariul real a scăzut cu peste 6%, iar în peste 70% din judeţe oamenii sunt mai săraci decât în 2022. Nu e părere, e statistica care ne bate obrazul”, scrie în moţiunea de cenzură.

Opoziția acuză Guvernul Bolojan că, în domeniul energiei, „a reuşit un adevărat haos”. Mai precis, amintește Opoziția, a eliminat schema de plafonare fără măsuri de tranziţie, întârzierea rambursărilor către furnizori, blocarea investiţiilor în producţie şi menţinerea dependenţei de importuri într-un moment geopolitic critic. România, din ţară producătoare de energie, a ajuns să importe curent electric la preţuri umilitoare pentru populaţie. Guvernul Bolojan, susține Opoziția, „a transformat finanţele ţării într-un circ, iar românii sunt publicul plătitor, nu spectator, românii sunt victime.”

Ba mai mult, spun inițiatorii moțiunii de cenzură, „Guvernul Bolojan a tratat sănătatea românilor nu ca pe o prioritate, ci ca pe un experiment contabil.” „A tăiat personal, a tăiat bugete, a tăiat spitale dar n-a tăiat suferinţă”, susține Opoziția. În opinia Opoziției, reducerea personalului „ca să eficientizeze” a transformat spitalele în clădiri goale, iar reorganizarea „pentru optimizare” a lăsat doar cu aparatura stinsă.

Potrivit Opoziției, Guvernul Bolojan a impus plata CASS, de la 1 august 2025, unor categorii largi de persoane vulnerabile:

coasiguraţii (soţ/soţie sau părinţi fără venituri proprii) plătesc 2.430 lei anual, pentru a-şi menţine calitatea de asigurat; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin legi speciale (deportaţi, veterani, revoluţionari etc.);

beneficiarii indemnizaţiei de şomaj;

persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului;

persoanele cu venit minim de incluziune;

personalul monahal fără venituri; pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 lei/lună, care vor plăti 10% CASS pentru suma care depăşeşte acest prag.

„În loc să apere sănătatea naţiunii, politrucii progesişti din Guvern confundă austeritatea cu competenţa şi lasă poporul român să plătească, la propriu, preţul unor decizii luate departe de realitate şi departe de oameni. Noi nu cerem minuni. Cerem normalitate. Nu cerem privilegii. Cerem funcţionalitate. Nu cerem monumente. Cerem medicamente. Un guvern care nu poate proteja sănătatea naţiunii nu poate pretinde că protejează viitorul Neamului Românesc”, scrie în moţiunea de cenzură.

Atenție! Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” este amplă. Capital.ro a prezentat, în acest articol, o mică parte din ea.