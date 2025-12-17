Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliul Investitorilor Străini, în cadrul unei runde de consultări dedicate pregătirii legislației necesare elaborării bugetului de stat pentru anul 2026. Tema centrală a discuțiilor a fost impozitul minim pe cifra de afaceri, considerat de mediul de afaceri un element cu impact major asupra deciziilor investiționale și asupra stabilității fiscale.

Potrivit informațiilor prezentate de premier, la nivelul unui grup de lucru din cadrul Guvernului sunt analizate în prezent două scenarii distincte pentru anul viitor.

Prima variantă presupune reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu luna ianuarie 2026, urmând ca acest impozit să fie eliminat complet din anul 2027. Această opțiune este corelată cu menținerea salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată la nivelul actual, respectiv 4.050 de lei.

Cea de-a doua variantă de lucru vizează eliminarea totală a impozitului minim pe cifra de afaceri încă din ianuarie 2026, însă în acest caz salariul minim brut ar urma să fie majorat la 4.350 de lei.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții mediului de afaceri au susținut eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, arătând că introducerea acestuia a afectat atât planurile de investiții, cât și percepția generală asupra predictibilității fiscale din România. Potrivit acestora, stabilitatea și coerența cadrului fiscal reprezintă condiții esențiale pentru derularea investițiilor pe termen mediu și lung.

Discuțiile au vizat, totodată, modul în care eventualele modificări fiscale pot fi echilibrate cu obiectivele sociale, în special în ceea ce privește nivelul salariului minim și impactul asupra pieței muncii.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că Executivul va analiza toate argumentele prezentate, atât din perspectivă economică, cât și socială. Deciziile privind impozitul minim pe cifra de afaceri, salariul minim și reforma administrativă urmează să fie luate în perioada imediat următoare și vor constitui fundamentul bugetului de stat pentru anul 2026.

Guvernul are ca obiectiv încadrarea în ținta de deficit bugetar de 6,4% din PIB, iar bugetul pe anul viitor ar putea fi aprobat până la finalul lunii ianuarie 2026, potrivit calendarului discutat în cadrul consultărilor.

Dialogul dintre Guvern și Consiliul Investitorilor Străini va continua și în perioada următoare, pe măsură ce sunt clarificate opțiunile finale de politică fiscală și bugetară.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au mai participat, din partea Guvernului, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Mircea Gutin.