Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri seară că negocierile din coaliția de guvernare s-au încheiat cu o serie de decizii ce reflectă prioritățile social-democraților.

Potrivit liderului partidului, forma finală a acordului politic, discutată la Palatul Victoria alături de reprezentanții PNL, USR și UDMR, pune accent pe măsuri sociale și economice, pe fondul tensiunilor din ultimele luni între partenerii de guvernare.

„Mă bucur că rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de Coaliție, prin deciziile luate în această seară”, a scris Sorin Grindeanu

Grindeanu a subliniat că PSD a avut un rol decisiv în conturarea deciziilor și că argumentele partidului au fost validate.

„PSD a apărat interesele salariaților, ale gospodăriilor țărănești și ale economiei naționale!”, a transmis liderul social-democrat. „Astfel, măsurile de stimulare a economiei propuse de PSD încă de la începutul acestei toamne vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 și vor fi incluse în proiecția bugetară de anul viitor!”, a precizat Grindeanu.

Printre principalele măsuri convenite se numără creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, precum și eliminarea impozitării solariilor din gospodării, modificare ce va fi inclusă în viitoarea „ordonanță trenuleț”.

„Așa cum #PSD a insistat, salariul minim va fi majorat și anul viitor! Acesta va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026”, a scris Sorin Grindeanu.

Grindeanu a accentuat că aceste măsuri fac parte din planurile PSD pentru stimularea economiei, propuse încă din toamnă.

„Ne-am ținut de cuvânt și impozitarea solariilor din gospodării va fi eliminată!”, a afirmat Grindeanu, în condițiile în care această modificare urmează să fie inclusă în așa-numita „ordonanță trenuleț”.

În privința reformei administrației, coaliția a agreat reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală, fără a afecta salariile angajaților, menținând în același timp deciziile anterioare privind administrația locală. Guvernul va angaja răspunderea pe actul normativ pregătit de Ministerul Dezvoltării, potrivit liderului PSD.