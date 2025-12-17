Senatul a aprobat miercuri, 17 decembrie, Ordonanța de urgență a Guvernului privind implementarea instrumentului european SAFE („Acțiunea pentru Securitatea Europei”), un mecanism menit să sprijine statele membre ale Uniunii Europene în accelerarea investițiilor publice urgente în domeniul apărării. Actul a fost adoptat cu 79 de voturi pentru, un vot împotrivă și 36 de abțineri, iar acum urmează promulgarea.

Ordonanța stabilește cadrul legislativ și instituțional prin care România poate accesa fondurile europene destinate modernizării și dezvoltării capacităților industriale de apărare. Instrumentul SAFE permite finanțarea proiectelor majore și urgente, contribuind la reducerea dependențelor critice și la creșterea interoperabilității industriale la nivel european. În plus, actul reglementează etapele și autoritățile implicate în gestionarea fondurilor, precum și cerințele de cooperare cu alte state membre, conform Regulamentului (UE) 2025/1106.

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a subliniat că România nu mai trebuie să fie doar consumator de securitate, ci și producător, cu companii capabile să participe la proiecte europene majore, tehnologii noi și locuri de muncă mai bine plătite. Senatorul USR Sorin Șipoș a apreciat actul normativ ca pe o șansă pentru integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție și pentru accesarea rapidă a fondurilor europene disponibile, subliniind importanța regulilor clare, transparenței și controlului.

„Instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE este modul prin care Uniunea își întărește industria de apărare. Prin aprobarea Ordonanței de urgență nr. 62/2025, România nu mai este la margine, doar ca importator de securitate, ci își pune la punct mecanismele interne astfel încât companiile românești să poată intra în marile proiecte europene, cu linii de producție modernizate, tehnologie nouă la noi acasă și locuri de muncă mai bine plătite”, a afirmat Pauliuc.

Opoziția a criticat însă ordonanța. Senatorul AUR Constantin-Ciprian Iacob a avertizat că prevederile derogatorii ar putea afecta predictibilitatea și securitatea juridică a achizițiilor publice, considerând că Executivul primește un „cec în alb”.

„Sub pretextul urgenței, proiectul reprezintă un CEC în alb oferit Executivului. Se prevăd modificări și derogări punctuale de la acte normative organice în vigoare”, a spus Iacob.

PSD a evidențiat, prin senatorul Claudiu Catană, că instrumentul SAFE reprezintă un proiect de securitate națională, nu unul politic, oferind finanțare europeană pentru investiții urgente în industria de apărare și consolidarea stabilității regionale.

„Regulamentul SAFE oferă exact instrumentul necesar pentru realizarea acestor obiective, prin finanțarea europeană destinată investițiilor urgente și majore în industria de apărare. Proiectul de lege creează cadrul juridic indispensabil pentru accesarea fondurilor europene, achiziții comune și accelerarea procedurilor în condiții de transparență și eficiență. Nu este un proiect politic, ci unul de securitate națională”, a declarat Catană.

În context, senatoarea grupului Pace – Întâi România, Nadia Cosmina Cerva, a anunțat că formațiunea sa nu va mai vota ordonanțele în Senat, ca protest față de nepunerea în aplicare a demiterii ministrului Mediului.

Prin adoptarea acestei ordonanțe, România își consolidează poziția în arhitectura europeană de securitate și își creează cadrul necesar pentru dezvoltarea și modernizarea industriei de apărare, valorificând fondurile europene disponibile.