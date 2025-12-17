Parlamentul European a aprobat recent o inițiativă cetățenească care cere ca dreptul la avort să fie recunoscut și protejat în toate statele membre ale Uniunii Europene. În România, această inițiativă a fost sprijinită de aproximativ 70.000 de cetățeni care au semnat petiția în favoarea accesului la servicii de avort sigure și legale.

Inițiativa, promovată de reprezentanți ai societății civile, urmărește nu doar garantarea dreptului la întrerupere de sarcină, ci și crearea unui mecanism european care să finanțeze serviciile din acest domeniu. Conform inițiatorilor, avortul sigur nu este în prezent protejat explicit de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, iar aproximativ 20 de milioane de femei din UE întâmpină dificultăți în a accesa această procedură.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a declarat că inițiativa a adunat în România un număr semnificativ de semnături, demonstrând interesul public pentru acest subiect. În continuare, Comisia Europeană va trebui să răspundă demersului, fie prin elaborarea unui proiect legislativ, fie prin recomandări adresate statelor membre.

Inițiativa a primit sprijin din partea eurodeputaților PNL, PSD, USR și a lui Nicu Ștefănuță, independent. Din partea liberalilor, voturile pentru adoptare au venit de la Daniel Buda, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan și Virgil Popescu.

Printre social-democrați, au susținut proiectul Andi Cristea, Vasile Dîncu, Gabriela Firea, Claudiu Manda, Ștefan Mușoiu, Victor Negrescu și Gheorghe Cârciu. De la USR, Dan Barna și Vlad Voiculescu au votat de asemenea pentru adoptare. Eurodeputații AUR s-au pronunțat în unanimitate împotriva inițiativei.

Diana Șoșoacă nu a participat la vot, dar și-a exprimat opoziția pe rețelele sociale, criticând proiectul și subliniind, în opinia sa, conflictul între dreptul la viață și dreptul la avort.