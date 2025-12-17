Smiley a anunțat, în pragul sărbătorilor de iarnă, lansarea turneului național „Armonie”, un proiect special care propune publicului cel mai emoționant concert al său din acest an, într-o formulă pop-simfonică.

Inițiativa vine după succesul spectacolelor susținute la Sala Palatului, unde două reprezentații sold-out au reunit aproximativ 9.000 de spectatori, atrași de reinterpretarea pieselor consacrate alături de orchestră, trupă și invitați speciali.

După reacțiile puternice primite la București, artistul a decis să ducă „Armonie” mai aproape de publicul din țară și din afara granițelor.

Turneul va debuta pe 1 martie la Chișinău și va continua pe 18 martie la Brașov, pe 21 martie la Timișoara, pe 22 martie la Craiova, pe 26 martie la Iași, pe 27 martie la Bacău și pe 28 martie la Galați. Fiecare concert este gândit ca o experiență completă, adaptată orașului și publicului local.

Organizatorii anunță invitați speciali și momente unice în fiecare oraș, iar biletele sunt disponibile online, la prețuri speciale de sărbători, pe http://bilete.smiley.ro.

Smiley a explicat că spectacolul transmite o stare reală de armonie, pe care a simțit-o direct pe scenă și a observat-o în reacțiile spectatorilor.

Artistul consideră că „Armonie” depășește formatul unui simplu concert și creează un sentiment de bine și de apartenență care se instalează odată cu primele acorduri și persistă mult timp după final.

El a mai arătat că își dorește să ducă acest proiect în cât mai multe locuri, pentru a se întâlni cu oameni care au nevoie de muzică și de această energie pozitivă.

„Cred foarte mult că acest concert chiar aduce Armonie spectatorilor. Am văzut asta cu ochii mei, am simțit pe pielea mea, am auzit cu toții cu urechile și cu sufletele noastre în timpul spectacolului și am primit o avalanșă de reacții și de emoții după ce s-a terminat. Armonie nu este doar un concert, este o stare de bine, de împreună care ne cuprinde odată cu primele acorduri și rămâne cu noi mult timp. Abia aștept să mă plimb prin țară și prin lume cu Armonie și să mă întâlnesc cu cât mai mulți oameni care au nevoie de ea și de muzică. Abia aștept!”, mărturisește Smiley care pregătește spectacolele din fiecare oraș cu grija și dăruirea cu care Moș Crăciun își pregătește darurile de pus sub brad.

Playlistul turneului include hituri cunoscute precum „Oarecare”, „De unde vii la ora asta”, „Preocupat cu gura ta”, „Îndrăgostit”, „Culoarea ta”, „Oficial îmi merge bine”, „Aia e” și „Acasă”, alături de piese mai rar cântate live, cum sunt „Flori de plastic”, „Insomnii” sau „Confesiune”, o melodie cu o puternică încărcătură emoțională.