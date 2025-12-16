Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că autoritățile de la Chișinău vor confisca terminalul de combustibili al companiei ruse Lukoil aflat pe Aeroportul Internațional Chișinău, măsura fiind justificată prin necesitatea protejării securității naționale și a infrastructurii critice.

Potrivit premierului, toate activele companiei petroliere supuse sancțiunilor americane urmează să fie transferate în proprietatea statului moldovean în termen de 20 de zile.

Șeful Guvernului a explicat că decizia este menită să asigure aprovizionarea neîntreruptă cu combustibil pentru aviație și să elimine riscurile de securitate generate de controlul unei infrastructuri strategice de către o companie sancționată internațional.

„Acest lucru este necesar pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă cu combustibil pentru aviație, precum și pentru a proteja securitatea națională și infrastructura critică”, a declarat Alexandru Munteanu.

În acest context, Munteanu a precizat că Consiliul pentru Promovarea Proiectelor de Investiții de Importanță Națională a anulat contractul prin care terminalul de combustibili fusese transferat către Lukoil-Moldova și a dispus deschiderea unei anchete privind circumstanțele tranzacției din 2005, urmând să fie analizate legalitatea și justificarea acesteia.

Premierul a mai arătat că Lukoil nu a respectat cerințele stabilite de Consiliu încă din luna mai 2024, când compania fusese obligată să vândă terminalul de combustibili și depozitul de petrol din apropierea aeroportului, să își modifice structura corporativă și să elimine entitățile aflate sub sancțiuni internaționale.

Măsura autorităților de la Chișinău vine în contextul în care Statele Unite au impus, la 22 octombrie 2025, sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, ca reacție la războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Partenerii comerciali ai companiilor sancționate au primit un termen de o lună pentru încetarea colaborării.

Ulterior, la începutul lunii noiembrie, Lukoil a cedat gratuit pentru utilizare terminalul de alimentare cu combustibili de pe Aeroportul Chișinău, deținând până atunci un monopol asupra alimentării zborurilor comerciale.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a indicat că următorul pas avut în vedere de autorități este achiziționarea activelor Lukoil-Moldova.

Totodată, Guvernul a respins propunerea companiei ruse de a vinde terminalul și alte infrastructuri aeroportuare unei alte firme, explicând că statul nu poate accepta această variantă din motive de securitate.

Potrivit unui raport al Consiliului Concurenței, Lukoil-Moldova a asigurat în ultimii ani aproximativ 50% din livrările de motorină și 100% din combustibilul pentru aviație utilizat în Republica Moldova.