Uniunea Europeană pregătește modificări la planul de eliminare a motoarelor cu combustie internă până în 2035, în pofida interdicției planificate. Inițial, legislația urma să elimine complet mașinile cu motoare pe combustie internă începând cu acel an.

Revizuirea, pregătită de Comisia Europeană, ar permite producătorilor să vândă vehicule cu emisii echivalente cu maximum 10% din nivelurile din 2021, cu condiția respectării unor cerințe specifice. Oficialii implicați în discuții au menționat că printre aceste condiții s-ar putea afla folosirea oțelului verde în producție sau instalarea unor mici motoare auxiliare pe combustibil în vehiculele electrice, care ar fi fost interzise anterior.

Propunerea finală trebuie aprobată de guvernele UE și de Parlamentul European pentru a deveni lege, iar detaliile exacte ale condițiilor sunt încă negociate. Această schimbare ar putea marca o relaxare semnificativă a angajamentului blocului european față de eliminarea completă a motoarelor cu combustie.

Interdicția asupra motoarelor cu ardere internă era considerată o componentă centrală a pachetului Green Deal, însă producătorii auto au contestat-o, invocând dificultăți legate de ritmul lent de adoptare a vehiculelor electrice și infrastructura insuficientă pentru încărcare.

Guvernele unor țări precum Germania și Italia s-au arătat critice față de această măsură. Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat vineri că sprijină o relaxare a regulilor.

„Realitatea este că vor exista în continuare milioane de mașini cu motoare cu ardere internă în întreaga lume în 2035, 2040 și 2050”, a spus el.

Această modificare ar putea crește presiunea asupra Marii Britanii să ajusteze propriile obiective, deși guvernul britanic susține menținerea interdicției pentru 2035. În același timp, Franța și Spania continuă să susțină viitorul electric al industriei auto europene, pledând totuși pentru flexibilitate prin mecanisme precum „super creditele” pentru vehiculele produse cu materiale locale.

Vânzările de mașini electrice în Uniunea Europeană au înregistrat o creștere de 26% între ianuarie și octombrie, reprezentând 16% din totalul vehiculelor noi, potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Creșterea este susținută atât de modele europene mai accesibile, cât și de oferta chinezească de vehicule electrice la prețuri competitive.

Această dinamică influențează și discuțiile privind relaxarea interdicției: producătorii auto consideră că, deși cererea pentru electrice crește, tranziția este mai lentă decât se anticipa, iar profitabilitatea modelelor electrice rămâne mai scăzută decât cea a vehiculelor tradiționale.

Thomas Schäfer, directorul executiv al mărcii Volkswagen, a subliniat vineri la Barcelona:

„Viitorul este electric. Pe drumul până acolo, ai nevoie de puțin mai multă flexibilitate ca să te asiguri că poți livra ceea ce își doresc cu adevărat clienții”.

Ford Motor a anunțat costuri speciale de aproximativ 19,5 miliarde de dolari ca urmare a restructurării priorităților, reducând investițiile în modele complet electrice. Cea mai mare parte a acestor costuri va fi recunoscută în trimestrul al patrulea, iar compania estimează plăți în numerar de 5,5 miliarde de dolari până în 2027, majoritatea anul viitor.

Aceste măsuri includ anularea unei noi generații de camionete complet electrice, în favoarea modelelor mai mici și mai accesibile, precum și redirecționarea investițiilor către vehicule hibride și hibride plug-in. Pickup-ul electric F-150 Lightning va fi transformat într-un vehicul cu autonomie extinsă (EREV), combinând propulsia electrică cu un generator pe benzină.

Jim Farley, directorul general Ford, a declarat:

„Aceasta este o schimbare determinată de clienți, menită să creeze un Ford mai puternic, mai rezilient și mai profitabil”.

Compania estimează că până în 2030 aproximativ jumătate din volumul său global va fi reprezentat de vehicule hibride, EREV și electrice, față de 17% în 2025.

Ford se concentrează pe o nouă platformă flexibilă și cu cost redus, „Universal EV Platform”, pentru vehicule electrice mai mici și mai accesibile, primul model fiind un pickup de dimensiuni medii ce va fi asamblat la uzina din Louisville începând din 2027.

Acțiunile Ford au încheiat tranzacțiile de luni la 13,65 dolari, în scădere sub 1%, însă pe ansamblul anului titlurile companiei au înregistrat o creștere de aproape 40%.