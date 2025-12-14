Producătorul auto german Volkswagen urmează să oprească producția la fabrica sa din Dresda începând de marți, marcând un moment istoric pentru grup.

Acesta fiind primul caz din istoria sa de 88 de ani în care o unitate de producție este închisă pe teritoriul Germaniei.

Potrivit unei analize publicate de Financial Times, decizia reflectă presiunile economice tot mai mari cu care se confruntă cel mai mare producător auto din Europa.

Închiderea liniei de producție din Dresda are loc într-un context dificil pentru Volkswagen, marcat de scăderea semnificativă a vânzărilor pe piața din China, de diminuarea cererii de automobile în Europa și de impactul tarifelor comerciale impuse de Statele Unite.

Aceste evoluții au afectat serios performanța financiară a grupului și au forțat conducerea să reanalizeze strategia de investiții și structura de costuri.

Volkswagen încearcă, în prezent, să își optimizeze bugetul de investiții, estimat la aproximativ 160 de miliarde de euro pentru următorii cinci ani. Acest buget este revizuit anual și a fost deja redus față de planul anterior, care prevedea 180 de miliarde de euro pentru perioada 2023–2027.

Ajustările sunt văzute ca necesare pentru menținerea stabilității financiare a companiei într-un mediu economic tot mai volatil.

Directorul financiar al grupului, Arno Antlitz, a indicat în luna octombrie că Volkswagen ar putea înregistra un flux de numerar pozitiv în 2025, deși estimările inițiale indicau un nivel zero. Cu toate acestea, analiștii avertizează că presiunile vor continua.

Stephen Reitman, analist la Bernstein, a apreciat că presiunea asupra cashflow-ului ar urma să crească semnificativ începând cu 2026, subliniind că grupul caută soluții pentru reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea profitabilității.

Compania se confruntă și cu provocări structurale, generate de prelungirea duratei de viață a motoarelor cu combustie internă, ceea ce implică necesitatea unor investiții suplimentare.

În acest context, managerul de investiții Moritz Kronenberger a evaluat că Volkswagen va fi nevoită să elimine unele proiecte din planurile sale de cheltuieli pentru a-și putea atinge obiectivele financiare.

Fabrica din Dresda a produs mai puțin de 200.000 de automobile de la deschiderea sa, în 2002, un volum considerabil mai mic decât cel realizat de uzina centrală din Wolfsburg.

Închiderea acestei unități reprezintă un pas în strategia mai amplă de reducere a capacităților de producție din Germania, parte a unui acord încheiat anul trecut cu sindicatele, care prevede și eliminarea a aproximativ 35.000 de locuri de muncă la marca VW.

Directorul mărcii Volkswagen, Thomas Schäfer, a explicat recent că decizia nu a fost una ușoară, dar „din perspectivă economică, a fost esențială”.

Inițial concepută pentru a evidenția excelența inginerească a grupului și destinată asamblării modelului de lux Phaeton, uzina din Dresda a devenit ulterior un simbol al tranziției către electrificare, producând modelul electric ID.3.

După oprirea producției, spațiul va fi închiriat Universității Tehnice din Dresda pentru dezvoltarea unui campus de cercetare axat pe inteligență artificială, robotică și semiconductori.

Volkswagen și universitatea s-au angajat să investească împreună 50 de milioane de euro în acest proiect, pe o perioadă de șapte ani, în timp ce grupul auto va continua să utilizeze facilitățile pentru livrarea mașinilor către clienți și ca atracție turistică.