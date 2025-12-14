Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat că industria națională de apărare a ajuns într-o stare critică, pe care a descris-o ca fiind o mlaștină, în care este necesară mai întâi o curățenie profundă înainte de orice construcție nouă. Ministrul a explicat că lipsa investițiilor serioase din ultimii aproximativ 30 de ani a blocat dezvoltarea acestui sector strategic.

El a arătat că, deși sumele alocate anual pentru investiții au existat, acestea nu au fost transformate în modernizări concrete sau în capacități de producție funcționale.

„Eu vă spun ce fac. Eu lucrez pe două planuri. Unu: trebuie să faci un pic de curățenie în mlaștina asta ca să poți să construiești ceva. Trebuie să scoți apa din ea. E o mlaștină industria națională de apărare. Trebuie făcută curățenie acolo”, a spus Miruță.

Referindu-se la situația Romarm, ministrul Economiei a precizat la Antena 3 că, indiferent de evoluția dosarului aflat la DNA, compania nu își poate permite să rămână ani de zile fără activitate. Radu Miruță a spus că este convins că dosarul își va găsi rezolvarea în timp, însă între timp compania trebuie să producă și să se dezvolte.

Potrivit acestuia, blocajele juridice nu pot justifica lipsa de acțiune într-un domeniu atât de important pentru securitatea națională.

„Dosarul Romarm nu mă ajută prea mult, pentru că dosarul la DNA își va găsi sfârșitul peste câțiva ani și sunt convins că îmi va da dreptate. Dar compania trebuie să facă ceva în anii ăștia”, crede acesta.

Ministrul a explicat că una dintre cele mai surprinzătoare constatări a fost existența unor sume foarte mari de bani, zeci de milioane de euro, în conturile companiilor din industria de apărare. Acești bani nu puteau fi folosiți din cauza lipsei de competențe manageriale și a cadrului legal neadaptat.

Radu Miruță a precizat că legislația a fost modificată recent tocmai pentru a permite folosirea acestor fonduri, subliniind că problema nu a fost niciodată lipsa finanțării, ci incapacitatea de a gestiona investițiile.

„Am schimbat legea chiar săptămâna trecută. Industria națională de apărare, spre surprinderea multora, avea zeci de milioane de euro în conturi, bani cash, pe care nu avea capacitatea să-i folosească. Pur și simplu. De-a lungul anilor, statul, în fiecare an, a dat bani acestei industrii pentru investiții! E incredibil! Eu mă așteptam să vină la mine cineva să-mi spună: dați-ne bani, că nu putem face investiții. Și când am început să mă uit în date, le-am spus: băieți, mai dați o tură pe afară prin curtea ministerului și mai veniți peste două ore. Voi stați pe zeci de milioane de euro și nu puteți să-i folosiți. De ce? Pentru că n-aveți abilități de management. Plecați acasă!”, potrivit ministrului Economiei.

Un exemplu concret oferit de ministru este cazul Avioane Craiova, companie strategică prinsă într-un contract considerat extrem de păgubos. Radu Miruță a explicat că societatea are de plătit penalități de aproximativ 30 de milioane de euro către Armata Română pentru nerespectarea termenelor de livrare.

„La Avioane Craiova vă spun pe oltenește: s-a întâlnit un prost cu un deștept. Prostul a fost statul. Avioane Craiova a fost prinsă la mijloc într-un contract foarte păgubos pentru ea, pentru care cineva trebuie să plătească. Avioane Craiova a făcut un contract cu Armata Română. Contractul cu Armata Română spune: dacă nu ești în stare să livrezi ce te obligi că faci, trebuie să plătești penalități. Vorbim de penalități de aproximativ 30 de milioane de euro”, explică Radu Miruță.

În același timp, livrările Avioane Craiova depindeau de o firmă privată, care avea penalități infime, de ordinul a câteva mii de euro, în cazul neîndeplinirii obligațiilor. Această situație a generat un dezechilibru major și pierderi semnificative pentru compania de stat.

„Ce era obligată să livreze Avioane Craiova depindea, însă, și de o firmă privată. Firma privată, dacă nu livra ce trebuia să livreze către Avioane Craiova, avea penalități de vreo 10.000 de euro. Și ce credeți? Firma aia n-a livrat. Și atunci aplicăm penalitățile de 10.000 de euro, timp în care Avioane Craiova plătește 30 de milioane”, punctează Miruță.

Ministrul Economiei a subliniat că, dincolo de pierderile financiare, miza este una strategică. Există o cerere foarte mare, la nivel regional, pentru pregătirea piloților de F-16, iar capacitățile existente sunt limitate și costisitoare.

„Dincolo de sumele astea, există o importanță strategică pentru statul român. Toată regiunea are un interes foarte mare, o foame foarte mare, să pregătească piloți de avioane F-16. Toate țările din regiune au nevoie de asta”, mai spune Radu Miruță.

Avioanele modernizate la Craiova ar putea acoperi o mare parte din procesul de instruire, reducând costurile și permițând pregătirea unui număr mai mare de piloți, înainte de trecerea acestora pe aeronavele F-16 propriu-zise.

„Locurile pentru pregătirea piloților de F-16 sunt puține și sunt foarte scumpe. Aceste avioane modernizate la Avioane Craiova pot înlocui o bună parte din școala care se face pe F-16. Este mult mai ieftin și poți pregăti mai mulți piloți. Pe aceste avioane faci 60-70% din pregătire, după care te muți pe F-16”, a declarat ministrul Economiei.

Radu Miruță a explicat că, în prezent, mai sunt de îndeplinit două condiții tehnice pentru ca avioanele modernizate să poată fi livrate. Prima este legată de software, iar a doua problemă vizează un aruncător electronic de muniție, care s-a dovedit a fi o cerință dificil de îndeplinit.

„În momentul de față, mai trebuie îndeplinite două bife pentru ca aceste avioane să poată fi livrate. Una ține de software. S-a făcut o nouă versiune de software. Am vorbit astă-seară cu directorul de la Avioane Craiova și mi-a spus că îi trebuie trei zile, câte o jumătate de oră de zbor, pentru ca piloții să facă testele. A doua problemă ține de un aruncător electronic de muniție. Se pare că a fost o solicitare care nu poate fi îndeplinită și atunci există o comisie care încearcă să scoată această obligație din contract”, mai spune ministrul.

Problema principală este însă depășirea termenului contractual, care obligă Ministerul Apărării să solicite returnarea avansurilor plătite, în valoare de zeci de milioane de euro.