Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul apărării din Polonia și vicepremier, a cerut crearea unei bănci europene de reînarmare, care să sprijine modernizarea rapidă a forțelor armate și extinderea industriei de apărare.

El a explicat, într-un interviu acordat publicației The Times, că multe state europene au dificultăți în a suporta costurile necesare atingerii țintelor NATO privind capabilitățile militare.

Potrivit estimărilor, Europa ar avea nevoie de aproximativ 250 de miliarde de euro suplimentar pe an pentru a construi un nivel credibil de descurajare în fața Rusiei. Deși Uniunea Europeană a creat deja programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, există îngrijorări că această sumă nu este suficientă.

În mai multe capitale europene circulă ideea unui mecanism comun, descris informal drept o „bomb bank”, prin care statele ar contribui cu sume relativ mici pentru a atrage volume mari de finanțare din sectorul privat. Aceste împrumuturi ar permite producătorilor de armament să își extindă rapid capacitățile, fără a aștepta procedurile clasice de achiziții, care pot dura ani.

Polonia susține un model inspirat din propriul fond extrabugetar pentru sprijinirea forțelor armate, creat în 2022. Acest fond finanțează anual investiții militare de aproximativ 15 miliarde de lire. Kosiniak-Kamysz a spus că Europa are nevoie de o instituție similară, dar la o scară mult mai mare, pentru a mobiliza rapid resursele necesare.

Ministrul polonez a subliniat că, dacă Europa dorește să atingă pragul de 5% din PIB pentru apărare într-un interval mai scurt, unele state vor avea nevoie de sprijin pentru a-și asuma împrumuturi și obligații financiare. El a arătat că Uniunea Europeană trebuie să își redefinească prioritățile strategice și să plaseze apărarea pe primul loc.

În acest context, oficialul polonez a afirmat că fără capacitatea de descurajare, alte proiecte europene nu ar mai avea sens, de la infrastructură până la servicii sociale.

Inițiativa Poloniei se lovește însă de opoziția Germaniei, care a respins ideea unei noi bănci multilaterale de apărare. Berlinul consideră că se poate împrumuta deja în condiții avantajoase și nu vede beneficii în finanțarea unei instituții la nivel european.

Polonia argumentează că accelerarea reînarmării este esențială pentru menținerea angajamentului Statelor Unite față de securitatea Europei. Kosiniak-Kamysz a transmis că parteneriatul cu SUA depinde de capacitatea europenilor de a fi puternici militar.

„Pentru a fi un partener bun pentru Statele Unite, trebuie să fii puternic”, a spus Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Vrem să păstrăm trupele americane și, prin urmare, trebuie să fim mai puternici, astfel încât să merite ca americanii să continue să fie aici.”

Ministrul a precizat că Polonia are în prezent cea mai mare armată convențională din Europa și a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia. Forțele armate poloneze numără aproximativ 218.000 de persoane, incluzând militari profesioniști și voluntari.

În paralel, Polonia construiește un sistem complex de apărare la granițele cu Rusia și Belarus, cunoscut sub numele de East Shield. Proiectul include elemente fizice și electronice, precum și sisteme anti-dronă, și este gândit ca un sistem flexibil, nu ca o fortificație rigidă.

Kosiniak-Kamysz a mai spus că Polonia își dorește o cooperare extinsă cu Marea Britanie, peste nivelul actual al angajamentelor NATO, în cadrul unui tratat bilateral de securitate aflat în negociere.