Comisia Europeană analizează posibilitatea lansării unei a doua scheme în cadrul programului SAFE, dedicat finanțării proiectelor de apărare. Informația a fost confirmată de doi oficiali ai Uniunii Europene, citați de Reuters. Aceștia au precizat că ideea este în prezent evaluată activ, ca urmare a cererii ridicate pentru prima schemă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi, la un eveniment organizat la Bruxelles, că schema inițială de 150 de miliarde de euro a fost atât de solicitată încât mai multe state membre cer deja o nouă versiune a programului.

Potrivit acesteia, interesul exprimat de guvernele naționale depășește resursele disponibile în cadrul actual.

Programul SAFE, anunțat în acest an de Ursula von der Leyen, are o valoare totală de 150 de miliarde de euro. Acesta a fost conceput pentru a sprijini investițiile în industria europeană de apărare și pentru a consolida securitatea colectivă a Uniunii Europene.

Împrumuturile acordate prin SAFE pot avea o maturitate de până la 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului.

Scopul programului este stimularea producției industriale din domeniul apărării și reducerea dependențelor externe. SAFE vizează în special proiectele realizate prin achiziții comune, concentrate pe capabilități considerate prioritare la nivel european.

Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană, cererile de împrumut depuse de statele membre în cadrul schemei SAFE existente se ridică la aproximativ 190 de miliarde de euro. Această sumă depășește semnificativ bugetul inițial al programului, stabilit la 150 de miliarde de euro.

Oficialii europeni au explicat că acest nivel al cererii reflectă interesul crescut al statelor membre pentru investiții rapide și de amploare în sectorul apărării. Contextul de securitate și nevoia de modernizare a capacităților militare au accelerat apelul la instrumente financiare comune la nivelul Uniunii.

Consiliul European a adoptat în luna mai regulamentul care instituie instrumentul SAFE, denumit oficial Security Action for Europe. Acesta este un nou instrument financiar al Uniunii Europene, destinat statelor membre care doresc să investească în producția industrială de apărare prin achiziții comune.

SAFE finanțează investiții urgente și la scară largă în baza tehnologică și industrială europeană de apărare. Obiectivul este creșterea capacității de producție, asigurarea disponibilității echipamentelor militare atunci când este nevoie și acoperirea lacunelor existente în materie de capabilități.

De asemenea, programul permite Uniunii Europene să sprijine Ucraina prin asocierea industriei sale de apărare la instrumentul SAFE încă din faza inițială. Această componentă este inclusă în strategia mai largă a UE de consolidare a securității regionale și de susținere a partenerilor aflați în conflict.