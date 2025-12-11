Propunerea „Core 5” ar pune la aceeași masă Statele Unite, China, Rusia, India și Japonia, un mix care ar include rivali tradiționali și ar contrasta cu structurile existente, precum G7. Ideea a atras atenția deoarece ar presupune o colaborare directă între mari puteri, inclusiv între adversari tradiționali, într-un cadru informal.

Observatorii politici notează că această abordare reflectă în mod clar stilul președintelui Donald Trump, care a promovat de-a lungul mandatului ideea de a negocia direct cu rivalii strategici.

El a sprijinit, de exemplu, vânzarea cipurilor de inteligență artificială H200 către Beijing și a trimis emisari la Moscova, inclusiv pe Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit POLITICO.

O persoană care a lucrat în cadrul primei administrații Trump, sub protecția anonimatului, a explicat că ideea unui C5 nu ar fi fost complet neașteptată:

„Nu s-a discutat nimic despre un C5 sau C7, dar au existat cu siguranță conversații în care s-a spus că organismele existente, precum structurile G sau Consiliul de Securitate al ONU, nu erau adecvate scopului, având în vedere noii actori de astăzi”.

Conceptul ar fi fost menționat într-o versiune extinsă și nepublicată a Strategiei de Securitate Națională lansată săptămâna trecută de Casa Albă. Publicația Defense One a relatat despre existența acestui document, însă NatSec Daily nu a putut confirma informația.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a respins ideea:

„Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată” a planului oficial de 33 de pagini.

Specialiștii în securitate națională consideră că un format C5 ar fi în concordanță cu viziunea lui Trump asupra relațiilor internaționale. Torrey Taussig, fost director pentru afaceri europene în Consiliul Național de Securitate în timpul administrației Biden, a comentat:

„Acest lucru se aliniază cu modul în care știm că președintele Trump vede lumea, și anume fără ideologii, prin afinitatea pentru oamenii puternici și prin tendința de a colabora cu alte mari puteri care mențin sfere de influență în regiunea lor”.

Taussig a atras atenția asupra faptului că Europa nu este inclusă în această formulă, explicând că „ceea ce, după părerea mea, i-ar determina pe europeni să creadă că această administrație consideră Rusia ca fiind puterea preeminentă, capabilă să-și exercite propria sferă de influență asupra Europei”.

Michael Sobolik, fost consilier al senatorului Ted Cruz în prima administrație Trump, a comentat asupra potențialei schimbări de strategie:

„Prima administrație Trump a acceptat cadrul unei competiții între marile puteri și așa am formulat și am discutat relația cu China. Aceasta este doar o schimbare uriașă”, a spus acesta.

Administrația Trump a evaluat și alte moduri de reorganizare a echilibrului de putere internațional. Secretarul apărării Pete Hegseth a menționat o „întâlnire G2” între Trump și președintele chinez Xi Jinping în noiembrie, o declarație care a generat reacții critice în Congres.

Strategia de securitate națională publicată recent subliniază, de asemenea, o distanțare față de partenerii europeni tradiționali, descriși ca fiind expuși la „ștergerea civilizației”, și o pivotare către regiunea Indo-Pacific.

Raja Krishnamoorthi, membru de rang înalt al Comitetului special pentru China, și-a exprimat într-o scrisoare adresată lui Hegseth „profunda îngrijorare” privind conceptul G2:

„Descrierea dvs. a relației SUA cu PCC ca fiind un „G2” este profund îngrijorătoare și sugerează o interpretare fundamental greșită a principalului adversar global al Statelor Unite, care riscă să submineze în mod periculos pregătirile Pentagonului pentru descurajarea conflictului în Indo-Pacific”.

Departamentul Apărării nu a transmis încă răspunsuri la întrebările legate de aceste planuri.