Președintele american Donald Trump a prezentat joi oficial noul „Trump Gold Card”, un card destinat străinilor care doresc să obțină o cale rapidă de imigrare legală în Statele Unite, în schimbul unei investiții de un milion de dolari.

Lansarea survine într-un context de înăsprire a politicilor de imigrare pentru anumite țări considerate cu risc crescut, ceea ce poate influența fluxul de imigranți și strategiile de recrutare a forței de muncă pentru companiile americane.

Programul promovat de Casa Albă oferă o alternativă la căile tradiționale de imigrație, oferind acces în toate cele 50 de state americane după aprobarea cererii de „gold card”. Pentru întreprinderi, această inițiativă poate reprezenta o oportunitate de a aduce muncitori calificați în Statele Unite, contra unei sume de două milioane de dolari, fără a include costurile anuale sau cheltuielile de transfer.

„Tocmai am lansat «Cadrul de Aur Trump», un moment foarte entuziasmant pentru mine și pentru țară”, a declarat președintele american în cadrul unei mese rotunde desfășurate la Casa Albă.

Scopul declarat al inițiativei este de a acorda vize persoanelor care pot aduce o contribuție semnificativă economiei și societății americane, transmite CNN.

Site-ul oficial al programului, trumpcard.gov, a fost lansat joi și prezintă noua facilitate ca pe o oportunitate de a experimenta „viața americană” într-un mod simplificat. Promovarea vizuală a cardului include simboluri naționale, cum ar fi munți, vulturi pleșuvi, Statuia Libertății și steagul SUA, asociate cu imaginea lui Donald Trump pe un fundal auriu.

Străinii care doresc să participe la program sunt invitați să „investesc în America”, în timp ce administrația prezintă inițiativa ca pe o cale de a sprijini creșterea economiei americane. Potrivit informațiilor publicate pe site, deținerea unui „Gold Card” poate facilita obținerea reședinței permanente într-un timp mult mai scurt decât prin procesul standard de imigrare.

What a monumental day. @POTUS launched the Gold Card and our immigration system will finally benefit the American people. pic.twitter.com/YR0w2v566D — Howard Lutnick (@howardlutnick) December 10, 2025

Costurile pentru solicitarea acestui card depășesc suma de un milion de dolari. Taxa inițială pentru procesarea cererii, după verificarea antecedentelor, este de 15.000 de dolari, iar Departamentul de Stat poate solicita sume suplimentare în funcție de profilul candidatului, înainte de plata principală. După depunerea dosarului, procesul poate dura câteva săptămâni, include un interviu și poate necesita documente suplimentare, potrivit CNN.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnik, a apreciat noul program, subliniind că reprezintă o „victorie majoră” pentru țară și descriind sistemul ca unul „care le dă prioritate americanilor”. El a criticat anterior mecanismul tradițional al green card-ului, considerând că acesta permite intrarea imigranților din „quartila inferioară” în Statele Unite.

Administrația Trump anunță, de asemenea, introducerea unui „Trump Platinum Card”, care va oferi acces în Statele Unite pentru perioade mai lungi și beneficii fiscale specifice.

Pentru suma de cinci milioane de dolari, plus taxa de procesare de 15.000 de dolari, deținătorii cardului vor putea rămâne până la 270 de zile pe teritoriul american fără a fi impozitați pentru veniturile obținute în afara SUA și fără a avea nevoie de viză de călătorie.

În ciuda avantajelor, autoritățile atrag atenția că deținătorii cardului rămân supuși impozitării pe veniturile globale și trebuie să dețină o viză tradițională înainte de a aplica pentru „gold card”.

Președintele Trump estimează că milioane de astfel de carduri ar putea fi vândute, iar Howard Lutnik apreciază că noul sistem de imigrare ar putea genera venituri de până la 1.000 de miliarde de dolari pentru statul american și ar contribui la reducerea datoriei publice.

Cu o zi înainte de lansarea cardului premium, Donald Trump a făcut declarații critice la adresa imigrației din anumite țări, evidențiind o diferențiere între imigranții considerați „problematici” și cei din țări considerate mai dezvoltate. În cadrul unui miting în Pennsylvania, Trump a spus:

„Noi am avut o reuniune și am întrebat «de ce luăm doar oameni care vin din țări de c…? De ce nu putem avea oameni din Suedia, din Norvegia?»”.

El a continuat să critice imigrația din anumite state africane:

„Luăm doar oameni din Somalia, locuri catastrofale. Mizerabile, murdare, dezgustătoare, pline de crimă”.

Aceste declarații au fost citate de presa americană și fac parte dintr-un context mai larg al restricțiilor și priorităților pe care administrația le aplică în politicile de imigrare.