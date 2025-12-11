Conform Wall Street Journal, planul de pace prezentat de administrația Trump include idei care ar schimba profund structura economică europeană, de la folosirea activelor rusești înghețate până la investiții americane în sectoare strategice ale economiei ruse.

Propunerile, descrise de oficiali americani și europeni, dar nepublicate oficial, conturează un pachet complex ce vizează simultan reconstrucția Ucrainei și reintegrarea economică a Rusiei.

Documentele detaliază planul companiilor americane de a utiliza aproximativ 200 de miliarde de dolari provenite din active rusești blocate în Occident. Banii ar urma să fie investiți în proiecte majore din Ucraina, inclusiv într-un centru de date de mari dimensiuni, alimentat de centrala nucleară de la Zaporijie, aflată în prezent sub control rus.

De asemenea, una dintre anexe conturează viziunea SUA pentru reconstrucția economiei Rusiei, cu investiții americane în domenii precum metale rare și petrol arctic.

Planul american ar include și „restabilirea livrărilor rusești de energie către Europa de Vest și restul lumii”, o idee care intră în contradicție cu strategia europeană de reducere a dependenței energetice față de Moscova.

Unii oficiali europeni au privit cu scepticism propunerile. Potrivit WSJ, unii nu sunt siguri „dacă să ia în serios unele dintre propunerile SUA”, iar un alt oficial a comparat planul energetic cu o versiune economică a conferinței din 1945: „Este ca Ialta”.

Europa a încercat în ultimii ani să reducă drastic importurile de energie din Rusia pentru a limita resursele financiare ale Kremlinului. Liderii europeni sunt reticenți în fața ideii reluării achizițiilor de gaz, pe fondul riscului strategic.

În discuții telefonice purtate miercuri, Donald Trump a abordat planul de pace cu Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

În același timp, statele UE doresc să utilizeze activele rusești înghețate pentru a susține bugetul Ucrainei, care se confruntă cu o criză de lichidități severă, în timp ce sancțiunile europene interzic orice încercare de a repara sau reporni infrastructura Nord Stream.

Oficialii din UE se tem că abordarea americană ar putea revigora economia rusă, oferindu-i timp și resurse pentru a-și consolida capacitățile militare.

O evaluare a unei agenții occidentale, citată de WSJ, arată că Rusia este „în recesiune tehnică de șase luni”, iar tensiunile asupra sistemului bancar cresc pe fondul economiei de război.

Cancelarul german Merz s-a declarat „sceptic în privința propunerilor SUA”, poziție exprimată într-o întâlnire la Londra la care a participat și președintele Volodimir Zelenski.

Wall Street Journal notează că ritmul intens al întâlnirilor diplomatice indică faptul că discuțiile se îndreaptă rapid spre o concluzie. În acest context, Steve Witkoff, emisarul lui Trump în Rusia, și Jared Kushner, ginerele președintelui, au consultat investitori de pe Wall Street pentru a identifica modalități de a „revigora economia distrusă a Ucrainei”.