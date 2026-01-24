Mai multe guverne europene, inclusiv Germania, Marea Britanie și Danemarca, se reunesc luni la Hamburg pentru a consolida planurile de extindere accelerată a proiectelor eoliene, în ciuda criticilor recente ale președintelui american Donald Trump la adresa agendei verzi europene.

Potrivit unui proiect de declarație consultat de Reuters, nouă state vor semna un angajament comun pentru dezvoltarea energiei eoliene offshore prin proiecte transfrontaliere de mare amploare, cu obiectivul atingerii unei capacități totale de 300 GW până în 2050.

Documentul subliniază că Marea Britanie și statele participante din Uniunea Europeană vor contribui cu până la 100 GW prin proiecte comune, iar liderii speră ca inițiativa să devină un exemplu de cooperare regională în domeniul energiei curate.

Donald Trump a atacat tranziția energetică europeană în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, numind turbinele eoliene „losers” și susținând, fără dovezi, că statele care instalează mai multe turbine pierd mai mulți bani.

În pofida acestor declarații, guvernele europene par să-și mențină direcția și să accelereze investițiile în energia offshore.

În proiectul de declarație, semnatarii subliniază avantajele economice și strategice ale extinderii energiei eoliene în larg, inclusiv stabilitatea și accesibilitatea aprovizionării cu energie, creșterea valorii locale, consolidarea industriilor, creșterea autonomiei strategice și generarea de locuri de muncă pe termen lung.

În ultimii ani, costurile ridicate ale finanțării și ale componentelor au dus la eșuarea unor licitații pentru parcuri eoliene în mai multe țări din zona Mării Nordului, însă guvernele promit intensificarea măsurilor de sprijin.

Printre opțiunile luate în considerare se numără garanții din bugetul UE și implementarea de scheme precum „contractele pentru diferență”, care asigură producătorilor de energie un flux stabil de venituri după punerea în funcțiune.

Totodată, energia eoliană și solară au produs, pentru prima dată anul trecut, mai multă electricitate decât combustibilii fosili în Uniunea Europeană, confirmând direcția blocului către o economie cu emisii reduse, în pofida opoziției unor guverne și a unor presiuni politice.