Statele membre NATO ar ajuta oricând SUA
În ediția de vineri, 23 ianuarie 2026, a podcastului „7×7” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Radu Coșarcă și Manu Ionescu au analizat discursul actualului președinte al SUA, Donald Trump, care a afirmat că „a dat atât de mult pentru NATO și nu a primit nimic.”
Manu Ionescu a întrebat dacă Trump avea dreptate, iar Radu Coșarcă a respins categoric această idee, calificând afirmația drept „o minciună sfruntată” și o ofensă la adresa militarilor români care au murit pe teatrele de luptă din Afganistan și Irak, precum și a tuturor celorlalți militari din NATO. El a amintit cuvintele lui Mark Rutte, conform cărora pentru fiecare doi americani căzuți, câte unul provenea din celelalte țări membre NATO.
Coșarcă a explicat că răspunsul la întrebarea dacă țările din NATO ar ajuta Statele Unite a fost deja dat, atunci când Articolul 5 a fost invocat pentru prima și singura oară, în urma atacurilor din 11 septembrie 2001. Atunci, toate statele membre au răspuns afirmativ, România incluzându-se printre acestea, trimițând trupe în Afganistan și Irak.
Radu Coșarcă: – Ajungem la discursul lui (Donald) Trump (actualul președinte al SUA), care la un moment dat chiar a spus: „Am dat atât de mult pentru NATO și nu am primit nimic.”
Manu Ionescu: – Aici avea dreptate?
Radu Coșarcă: Nu. Asta este o minciună sfruntată. Este o ofensă la adresa militarilor români care au murit pe teatrele de luptă din Afganistan și din Irak și a tuturor celorlalți militari din NATO, așa cum spunea Mark Rutte: „Pentru doi americani căzuți, unul a fost din celelalte țări NATO.” Deci, a spune „Nu știu dacă țările din NATO vor ajuta Statele Unite vreodată, dacă vor avea nevoie.” Răspunsul este clar. L-a spus și Mark Rutte, secretarul general NATO. Răspunsul a fost dat deja pentru singura oară când Articolul 5 a fost invocat. A fost în septembrie 2001, după căderea turnurilor gemene, când America s-a declarat atacată și era atacată de forțe teroriste și a cerut ajutorul țărilor din NATO
Manu Ionescu: – Noi atunci am percutat cum a fost?
Radu Coșarcă: – Absolut, am sărit, am spus „Suntem alături de voi.”, i-am urmat în Afganistan, i-am urmat în Irak. Așa au făcut toate țările din NATO. Deci, răspunsul dacă țările din NATO ne vor ajuta s-a dat deja.
America a beneficiat economic și politic de pe urma NATO și a Planului Marshall
În continuare, Radu Coșarcă a comentat și partea financiară a declarației lui Trump, explicând că președintele american se raportează la NATO ca la o chestiune de bani, ignorând contextul politic, militar și istoric. Coșarcă a subliniat că Statele Unite au beneficiat de pe urma NATO, consolidându-și hegemonia lumii libere și promovând interesele economice și politice prin intermediul alianței.
De asemenea, el a amintit de Planul Marshall, prin care America a sprijinit reconstrucția Europei Occidentale după Al Doilea Război Mondial. Deși sumele investite au fost semnificative, acestea au fost, de fapt, reinvestite în economia americană, stimulând industria și tehnologia SUA.
Manu Ionescu: – Însă tu zici că Trump a umflat-o rău aici.
Radu Coșarcă: – Trump a umflat-o rău pentru că el vorbește din punct de vedere financiar. Da? El pare că a luat lumea pe persoană fizică, așa cum face și cu Consiliul Păcii, așa vorbește și despre NATO. „Noi am dat mai mulți bani și n am primit nimic.” O, ba da. După 1945, după 1949, după înființarea NATO, America, de fapt, prin NATO și-a consolidat poziția de hegemon al lumii libere. NATO a reprezentat platforma politică, militară, economică de pe care America a dominat lumea.
Și să nu uităm, se vorbește des și de planul Marshall, acel plan de ajutorare al Europei Vestice. Astăzi, dacă l-am traduce în cifre, am vorbit cam de 100 de miliarde de dolari. Astăzi, ne dăm seama că 100 de miliarde de dolari reprezintă ceva, dar nu foarte mult. Bun. Ideea este sigur că aceste miliarde au ajutat foarte mult.
Planul Marshall a fost un plan luminat care a ajutat Europa, dar de ce? America n-a făcut-o dezinteresată, a făcut-o pentru că voia să înfrângă comunismul și să protejeze Europa Vestică, să-l îngrădească. Da? Bun. Deci, cum să facă asta? Ajutând economic niște țări epuizate de al Doilea Război Mondial, care erau marile țări europene. Ele s-au refăcut cu acești bani, dar unde au mers acești bani?
Acești bani s-au întors în America pentru că aceste țări europene cu banii din planul Marshall și au cumpărat tehnologie, mașini industriale, servicii, consultanță și așa mai departe. Foarte bine au făcut pentru că America era țara cea mai avansată din aceste puncte de vedere.
Ce vreau să spun este că și America și-a satisfăcut prin planul Marshall nenumărate chestiuni, inclusiv salvarea economiei americane. Economia americană s-a salvat tocmai prin această relație transatlantică pentru că comenzile din Europa au revitalizat de fapt economia americană. Deci, a spune că noi doar am dat și nu am luat este, mă rog, o minciună, o neînțelegere a istoriei, o necunoaștere acestei complexități.
