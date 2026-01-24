În ediția de vineri, 23 ianuarie 2026, a podcastului „7×7” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Radu Coșarcă și Manu Ionescu au analizat discursul actualului președinte al SUA, Donald Trump, care a afirmat că „a dat atât de mult pentru NATO și nu a primit nimic.”

Manu Ionescu a întrebat dacă Trump avea dreptate, iar Radu Coșarcă a respins categoric această idee, calificând afirmația drept „o minciună sfruntată” și o ofensă la adresa militarilor români care au murit pe teatrele de luptă din Afganistan și Irak, precum și a tuturor celorlalți militari din NATO. El a amintit cuvintele lui Mark Rutte, conform cărora pentru fiecare doi americani căzuți, câte unul provenea din celelalte țări membre NATO.

Coșarcă a explicat că răspunsul la întrebarea dacă țările din NATO ar ajuta Statele Unite a fost deja dat, atunci când Articolul 5 a fost invocat pentru prima și singura oară, în urma atacurilor din 11 septembrie 2001. Atunci, toate statele membre au răspuns afirmativ, România incluzându-se printre acestea, trimițând trupe în Afganistan și Irak.

Radu Coșarcă: – Ajungem la discursul lui (Donald) Trump (actualul președinte al SUA), care la un moment dat chiar a spus: „Am dat atât de mult pentru NATO și nu am primit nimic.” Manu Ionescu: – Aici avea dreptate? Radu Coșarcă: Nu. Asta este o minciună sfruntată. Este o ofensă la adresa militarilor români care au murit pe teatrele de luptă din Afganistan și din Irak și a tuturor celorlalți militari din NATO, așa cum spunea Mark Rutte: „Pentru doi americani căzuți, unul a fost din celelalte țări NATO.” Deci, a spune „Nu știu dacă țările din NATO vor ajuta Statele Unite vreodată, dacă vor avea nevoie.” Răspunsul este clar. L-a spus și Mark Rutte, secretarul general NATO. Răspunsul a fost dat deja pentru singura oară când Articolul 5 a fost invocat. A fost în septembrie 2001, după căderea turnurilor gemene, când America s-a declarat atacată și era atacată de forțe teroriste și a cerut ajutorul țărilor din NATO Manu Ionescu: – Noi atunci am percutat cum a fost? Radu Coșarcă: – Absolut, am sărit, am spus „Suntem alături de voi.”, i-am urmat în Afganistan, i-am urmat în Irak. Așa au făcut toate țările din NATO. Deci, răspunsul dacă țările din NATO ne vor ajuta s-a dat deja.

În continuare, Radu Coșarcă a comentat și partea financiară a declarației lui Trump, explicând că președintele american se raportează la NATO ca la o chestiune de bani, ignorând contextul politic, militar și istoric. Coșarcă a subliniat că Statele Unite au beneficiat de pe urma NATO, consolidându-și hegemonia lumii libere și promovând interesele economice și politice prin intermediul alianței.

De asemenea, el a amintit de Planul Marshall, prin care America a sprijinit reconstrucția Europei Occidentale după Al Doilea Război Mondial. Deși sumele investite au fost semnificative, acestea au fost, de fapt, reinvestite în economia americană, stimulând industria și tehnologia SUA.