Anul universitar 2025–2026 vine cu o ofertă educațională diversă în marile centre universitare ale României, dar și cu diferențe semnificative între taxele de școlarizare, în funcție de oraș, universitate și domeniul ales.

De la științe umaniste și comunicare până la medicină și inginerie, costurile reflectă infrastructura necesară fiecărei specializări.

București rămâne în topul preferințelor pentru viitorii studenți. La Universitatea din București, taxele anuale pentru programele de licență sunt variate:

– Facultatea de Drept: 7.200 de lei/an;

– Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării: 4.800 de lei/an;

– Facultatea de Limbi și Literaturi Străine: 4.800 de lei/an;

– Facultățile de Teologie Ortodoxă, Baptistă și Romano-Catolică: 4.800 de lei/an;

– Medicina se situează la un nivel superior, cu o taxă anuală de 19.000 de lei, una dintre cele mai ridicate din sistemul public.

În vestul țării, Timișoara își consolidează statutul de oraș universitar dinamic. La Universitatea de Vest din Timișoara, taxele pentru licență sunt:

– Drept: 6.300 de lei/an;

– Jurnalism, Științe ale Guvernării și Comunicării: 4.900 de lei/an;

– Limbi și Literaturi Străine: 4.900 de lei/an;

– Teologie: 4.900 de lei/an.

Tot în Timișoara, Universitatea Politehnica propune programe de inginerie cu o taxă anuală de 2.430 de euro, reflectând componenta tehnică și investițiile ridicate în laboratoare și echipamente.

La Iași, tradiția academică merge mână în mână cu taxele exprimate în euro. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și UMF Iași, taxele anuale pentru licență sunt:

– Drept: 2.300 de euro;

– Jurnalism: 2.400 de euro;

– Limbi Străine: 2.400 de euro;

– Teologie Ortodoxă: 2.070 de euro.

Pe litoral, Universitatea „Ovidius” din Constanța oferă taxe accesibile pentru domeniile umaniste:

– Drept: 5.500 de lei/an;

– Teologie Ortodoxă: 4.500 de lei/an;

– Limbi Străine: 4.500 de lei/an.

În sud-vestul țării, Universitatea din Craiova propune un sistem unitar, cu o taxă de 4.000 de lei pe an, indiferent de facultate, pentru studiile de licență.

În paralel, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova practică taxe diferențiate, în funcție de specializare:

– Medicină și Medicină Dentară: 13.000 de lei/an;

– Farmacie: 11.000 de lei/an;

– Tehnică Dentară, Cosmetică Medicală, Asistență Medicală Generală, Radiologie și Imagistică, Nutriție și Dietetică, BFKT: 6.500 de lei/an.

România rămâne un spațiu universitar competitiv, cu taxe încă accesibile în comparație cu multe alte state europene.