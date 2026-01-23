Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a discutat recent despre un plan ambițios de reorganizare a traficului și de reducere a poluării în centrul Capitalei. Într-un interviu acordat Euronews România, edilul a declarat că ia în calcul crearea unor zone cu emisii reduse, inspirate de modelul european al „free emissions zones”, în care accesul mașinilor poluante să fie limitat, iar pietonalizarea să devină o prioritate. Ciucu a subliniat însă că proiectul nu este încă finalizat și nu dorește să ofere detalii înainte de a avea un plan clar.

Primarul a explicat că scopul principal al acestor măsuri nu este de a penaliza șoferii, ci de a proteja sănătatea celor mai vulnerabili, în special a copiilor expuși zilnic la noxe.

„Eu cred că un copil de 4–5 ani, care merge de mână cu părinții prin centru sau este în cărucior, este penalizat pentru că respiră noxe care îi pot provoca boli cancerigene sau cardiovasculare. Penalizat este acum copilul. Nu vreau să fac știri, vreau să vin cu ceva coerent, nu am ajuns încă acolo. Mă gândesc la ceea ce în engleză se numește free emissions zones, adică zone cu emisii reduse, mă gândesc la pietonalizare, la a civiliza acest oraș. Nu va fi foarte popular pentru mulți”, a declarat Ciucu.

El a atras atenția asupra aglomerației din zona instituțiilor publice, unde trotuarele sunt adesea ocupate de mașini parcate, și a menționat că intenționează să ia măsuri ferme, chiar dacă acestea nu vor fi populare.

„Uitați-vă ce este în jurul ministerelor și agențiilor guvernamentale – toate trotuarele sunt pline de mașini”, a spus edilul, într-un context mai larg în care vorbea despre măsuri nepopulare ce vor urma pentru „clientela din instituții, pentru cetățeni, pentru el”.

Primarul a reiterat importanța dezvoltării transportului public ca prioritate principală a mandatului său, menționând investițiile în benzi dedicate, linii de tramvai funcționale și creșterea capacității de transport prin tramvaie, troleibuze și autobuze.

„Eu merg și cu transportul în comun, mă sui în metrou, mă duc cu autobuzul, cu troleibuzul, nu îmi cade rangul. Care e problema? Vor mai fi surprize pentru anumite instituții”, a adăugat Ciucu, revenind asupra ideii că „se parchează foarte mult în centru, gratis”. „În sectoare înțeleg, dar această aglomerare trebuie limitată la un moment dat, pentru că sunt sufocate străzile, sunt sufocate trotuarele. Eu înțeleg că e comod, dar comoditatea trebuie să se plătească într-un fel – tu îți decontezi propriul confort în plămânii altora, în modul în care arată orașul, deci vor fi câteva măsuri”, a mai spus primarul general.

Totodată, el a avertizat că măsurile de reorganizare a traficului și de control al parcărilor, precum tăierea gratuităților și restricționarea autorizațiilor gratuite, vor fi necesare pentru redresarea financiară a Primăriei, care se confruntă cu datorii de aproximativ 3 miliarde de lei.

„Eu, ca primar general, sunt în primul rând responsabil să mă ocup de transportul în comun: benzi dedicate, linii de tramvai funcționale, capacitate de transport – tramvaie, troleibuze, autobuze. Aceasta este principala mea responsabilitate și voi continua să investesc în transportul public”, a declarat edilul.

Edilul a descris perioada care urmează drept „un mandat de sacrificiu”, subliniind că reformele, deși nepopulare, sunt esențiale pentru a pune Bucureștiul „pe baze solide” și pentru a civiliza orașul.