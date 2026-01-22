Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi seară la Euronews România că Bucureștiul nu își gestionează singur finanțele și depinde de Guvern. El a precizat că, după primirea a 317 milioane de lei și efectuarea tuturor plăților, inclusiv parțial a subvențiilor pentru STB și Termoenergetica, bugetul Primăriei mai are în prezent doar aproximativ 5 milioane de lei.

”Bucureştiul nu îşi face singur finanţele, noi nu avem această flexibilitate, această competenţă minimă. Suntem dependenţi de Guvern. Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia, că n-am putut să o plătim nici măcar pe toată, în ceea ce priveşte STB şi termoficarea, Termonegetica, în momentul de faţă, ţineţi-vă bine, mai avem undeva în jur de 5 milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei”, a declarat, joi seară, la Euronews România, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Primarul general al Capitalei a atras atenția că nivelul disponibilităților din bugetul Primăriei este comparabil cu averile unor români înstăriți, inclusiv politicieni, și a calificat situația drept „absolut jenantă”. Pentru a gestiona criza financiară, el a anunțat că vor fi luate și măsuri nepopulare, explicând că situația a ajuns critică.

”Este foarte probabil (…) şi este şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale. Unele grele. Comasări, restructurări, închideri de companii, de administraţii, de instituţii publice”, a explicat primarul general al Capitalei.

Primarul general al Capitalei a declarat că, la ședința Consiliului General programată săptămâna viitoare, vor fi incluse proiecte de hotărâre care vizează închiderea unor instituții.

”O mică parte, o primă serie de instituţi publice vor fi închise. Este vorba de câteva instituţiei care nu îşi mai au niciun fel de raţiune de a exista, dar care cheltuie bani pe chirii, pe maşini”, a explicat Ciprian Ciucu.

La 13 ianuarie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că, după ce Guvernul a alocat până acum doar 317 milioane de lei până la aprobarea bugetului PMB, probabil în luna martie, Primăria nu dispune de fonduri suficiente nici pentru activități de bază.

El a subliniat că, potrivit Legii Bugetului pentru acest an, este esențial ca Primăria Municipiului București să primească 70% din bugetul orașului. Ciucu a anunțat, de asemenea, că va propune tuturor partidelor din Consiliul General și din Parlament încheierea unui pact pentru a asigura funcționarea optimă a Primăriei Capitalei.