Consilierii generali ai Bucureștiului au decis, într-o ședință extraordinară de luni, să ia un împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor. Banii vor fi folosiți pentru a plăti o parte din datoriile restante către Termoenergetica. La acel moment, facturile neplătite ale Termoenergetica ajunseseră la 510 milioane de lei.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că Termoenergetica nu funcționează pe baze economice normale și că riscă să ajungă în faliment, exact cum s-a întâmplat în trecut cu RADET. El a explicat că în perioada respectivă se ocupa în principal de salvarea sistemului de termoficare. Într-o primă etapă, obiectivul era evitarea falimentului, iar ulterior urmau măsuri de optimizare și eficientizare a sistemului pe parcursul anului.

Primarul a arătat că, deși RADET a fost desființată și înlocuită cu Termoenergetica, noua companie se confruntă cu aceleași probleme. El a spus că, în fiecare an de la înființare, Termoenergetica a înregistrat pierderi foarte mari, repetând exact situația RADET. Din acest motiv, a anunțat că va prelua personal conducerea reformelor, chiar dacă acest lucru va presupune lupte politice și administrative dificile.

Ciucu a mai precizat că a avut o întâlnire cu reprezentanții Termoenergetica, în care au discutat despre problemele de fond ale sistemului de termoficare din București. El a discutat și cu conducerea ANRE, instituția care stabilește regulile după care funcționează Termoenergetica și relația acesteia cu ELCEN.

Primarul a explicat că, în forma actuală, Termoenergetica vinde energia termică mai ieftin decât o cumpără, ceea ce duce inevitabil la pierderi. El a subliniat că cheltuielile cu personalul reprezintă doar aproximativ 13% din buget, deci nu acestea sunt principala problemă. În opinia sa, compania funcționează într-un sistem care duce sigur la eșec.

El a mai zis că o parte din datorii s-au acumulat din cauza unor reguli prost gândite, cum ar fi termenele de facturare și plată, care au generat penalități foarte mari. Potrivit lui, penalitățile anuale sunt de două ori mai mari decât investițiile făcute, dând exemplul TMCB, care investește aproximativ 30 de milioane de lei, dar plătește penalități de 60 de milioane. Ciucu a menționat că a discutat aceste probleme cu ANRE și că s-a ajuns la un acord pentru a corecta o parte dintre regulile care creează aceste pierderi.

Primarul a mai arătat că o altă problemă importantă este diferența mare dintre pierderile tehnologice estimate, de aproximativ 22,5%, și pierderile reale, care ajung la circa 39%.

„Pe scurt, după ce RADET a fost desfiinţată şi înlocuită cu Termoenergetica, aceasta din urmă are fix aceleaşi probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înfiinţare a avut pierderi uriaşe! Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experienţa defunctului RADET. Nu va fi uşor, vor fi multe bătălii politice şi admnistrative de dus. Sper să fiţi cu mine. Aşa cum este acum Termoenergetica NU funcţionează pe principii economice, ‘vinde cu 2 lei şi cumpără cu 3 lei’. Asta, în condiţiile în care costurile cu forţa de muncă sunt de doar cca. 13% din buget. Funcţionează în condiţii de eşec premeditat. O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare şi plăţi care au dus la penalităţi aberante): penalităţile anuale sunt dublul investiţiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investiţii şi 60 mil. penalităţi). Am discutat acest lucru cu conducerea ANRE şi am convenit să rezolvăm o parte din aceste probleme care vin din reglementare. Am găsit deschidere, mulţumesc”, a adăugat Ciucu.

Ciucu urma să se întâlnească marți cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru a discuta despre cum pot fi legate mai bine producția și distribuția energiei termice, dar și despre modernizarea ELCEN.

Primarul general al Capitalei a explicat că o parte dintre problemele actuale ale termoficării veneau de la ELCEN, care avea dificultăți financiare din cauza faptului că Termoenergetica nu își plătea datoriile. El a spus că situația era una de tip „oul sau găina”, în care nu era clar cine este vinovat primul, și că era nevoie de un singur responsabil pentru întregul sistem.

Potrivit lui, stabilise cu ministrul Bogdan Ivan ca, în ziua următoare, să analizeze activitatea ELCEN și Termoenergetica, stadiul investițiilor pentru modernizarea ELCEN și soluțiile pentru un sistem de termoficare unitar, în care producția și distribuția să funcționeze împreună. Primarul a precizat că o mare parte din datorii provenea din aceste probleme.

El a avertizat că, dacă Termoenergetica ar intra în faliment, acest lucru ar duce automat și la falimentul ELCEN și la prăbușirea întregului sistem mare de termoficare moștenit din perioada comunistă.

Ciucu a mai zis că le va cere conducerilor ELCEN și Termoenergetica explicații clare, chiar și în situația în care nu aveau soluții. El a subliniat că aceste probleme nu țineau de voința primarului sau a ministrului Energiei, pentru că nimeni nu își dorea lipsa apei calde și a căldurii. El a anunțat că va relua discuția pe acest subiect cu ministrul Bogdan Ivan.