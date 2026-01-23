După ce, în cursul anului trecut, proiectul de extindere a Magistralei de metrou M2 a fost preluat de la Metrorex și Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 2 a anunțat demararea procedurilor pentru asigurarea finanțării primei faze a investiției.

Autoritățile locale au transmis că a fost depusă cererea de finanțare pentru etapa de pregătire a proiectului, care include realizarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru trecerea la faza de execuție.

„Am preluat anul trecut proiectul de extindere a Magistralei de metrou M2, în zona Pipera–Petricani, de la Metrorex și Ministerul Transporturilor. Ieri am depus cererea de finanțare pentru pregătirea acestei investiții. Proiectul vizează realizarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru a putea trece la etapa următoare, cea a lucrărilor, în parteneriat cu Metrorex, prin Programul Transport 2021–2027”, a transmis primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, într-o postare pe Facebook.

Potrivit edilului, extinderea Magistralei M2 are ca scop principal îmbunătățirea mobilității urbane și reducerea presiunii asupra traficului rutier din nordul Sectorului 2, zonă afectată constant de blocaje, în special în orele de vârf.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 7,4 milioane de lei, iar finanțarea pentru această etapă de pregătire urmează să fie asigurată din Fondul de Coeziune, prin mecanismele europene disponibile în cadrul Programului Transport 2021–2027.

Primarul Rareș Hopincă a mulțumit echipei din cadrul Primăriei Sectorului 2 pentru „efort și perseverență” și a precizat că instituția va informa publicul în mod constant cu privire la evoluția proiectului și la etapele următoare necesare pentru implementarea investiției.

Proiectul de extindere a Magistralei M2 vizează prelungirea actualului capăt de linie de la Pipera către zona Petricani, pe un tronson estimat la aproximativ 1,6 kilometri, cu două stații noi de metrou.

Aliniamentul analizat în documentele și declarațiile publice urmărește zona bulevardului Dimitrie Pompeiu și a străzii Petricani, una dintre cele mai aglomerate arii de birouri și trafic din nordul Capitalei, unde infrastructura de transport public este considerată insuficientă raportat la fluxurile zilnice de navetiști.

Autoritățile prezintă extensia M2 drept un proiect strategic de decongestionare a traficului și de creștere a atractivității transportului public, cu potențial de interconectare cu transportul de suprafață și, în scenariile discutate anterior, cu infrastructura feroviară din zona Petricani.

În prezent, investiția se află exclusiv în faza de pregătire, urmând ca după finalizarea studiului de fezabilitate și a documentațiilor tehnico-economice să fie stabilite soluția tehnică finală, costurile totale și calendarul de execuție a lucrărilor.