Locurile de parcare gestionate de Primăria Municipiului București (PMB) sunt marcate cu linii albastre, fiind situate mai ales pe arterele principale și în centrul orașului. Acestea sunt administrate de Compania Municipală Parking București.

Tariful este de 5 lei/oră și poate fi achitat prin aplicația „Parking București”, disponibilă pe Google Play și App Store, sau prin SMS la numărul 7576, indicând codul zonei sau numărul mașinii. Zonele sunt semnalizate prin panouri albastre cu logoul PMB.

În Sectorul 1, plata se poate face prin aplicația „Parking București” cu card/SMS, dar și prin SMS la numărul 7576. Aplicația poate fi folosită și pentru locurile publice din Sectorul 2, cu aceeași posibilitate de plată prin SMS.

În Sectoarele 3, 4 și 6, locurile de parcare sunt administrate de primăriile de sector și necesită aplicații specifice fiecărui sector.

Parcarea se poate plăti prin aplicația „Primăria Sectorului 3”, disponibilă pe Google Play și App Store, sau prin platforma parchezins3.primarie3.ro, unde se pot achita locuri nenominale, abonamente lunare/anuale sau scana coduri QR de pe indicatoare. Persoanele care ocupă locuri private în Sectorul 3 trebuie să elibereze locul în 5 minute dacă sunt sunate, chiar dacă au achitat tariful orar.

Sectorul 4 dispune de parcări cu panouri verzi/galbene și barieră sau automate proprii. Plata se face prin aplicația „Primăria Sector 4” sau prin TPARK, disponibilă pentru Android și iPhone. Parcarea poate fi achitată și prin SMS la numărul 7424 sau direct cu cardul la terminale.

Tarifele pentru locurile publice stradale, începând din aprilie 2025, sunt: zona verde – 1 leu/oră; zona galbenă și zona roșie – 4 lei/oră. Pentru parcările cu barieră, tarifele variază între 1 și 4 lei/oră, în funcție de locație. Locurile de tip Park&Ride, precum Timpuri Noi, IMGB 1-5, IMGB 6-8 și Metrou Tudor Arghezi, au tarife de 5 lei/oră între 23:00 – 5:00 și 5 lei/interval între 05:00 – 23:00.

În Sectorul 6, parcările cu plată orară, cum este cazul bulevardului Iuliu Maniu, sunt gestionate de primăria de sector, cu verificare prin mașini dotate cu camere video. Plata se poate face prin aplicația „eSector6” sau prin codul QR de pe panourile de sector, disponibilă pe Android și iPhone, precum și prin aplicația AmParcat.ro. De asemenea, plata poate fi realizată prin SMS la numărul 7576, prin introducerea prefixului S6 urmat de durata și numărul de înmatriculare, de exemplu S6 1 B001ABC pentru o oră de parcare.

Pentru a evita amenzile, șoferii trebuie să verifice atât culoarea liniei de marcaj, cât și panoul informativ al parcării, și să utilizeze aplicația sau metoda de plată corespunzătoare fiecărui sector.