O femeie din Sibiu este supărată pentru că trotuarul de pe strada Valea Aurie este plin de gheață și foarte alunecos. Ea spune că în două zone se poate aluneca ușor și oamenii sunt în pericol.

Polițiștii locali au mers la fața locului miercuri, 21 ianuarie, și au constatat situația. Ei au decis că proprietarul nu și-a curățat trotuarul și va primi amendă. Acesta este doar unul dintre cele peste 630 de cazuri asemănătoare înregistrate de la începutul iernii.

Reprezentanții Primăriei Sibiu au precizat pentru „Turnul Sfatului” că Poliția Locală a verificat, de la începutul anului, 80 de străzi și a amendat persoane și firme care nu au curățat zăpada și gheața din fața locuințelor sau spațiilor comerciale.

Amenda este între 100 și 200 de lei pentru persoane fizice și între 250 și 350 de lei pentru firme. În alte orașe din România, sumele sunt însă și mai mari, spre exemplu 500 de lei în Capitală.

„Trotuarul de pe Str. Valea Aurie nr. 9 bloc 30 pe două porțiuni este foarte periculos pentru a fi parcurs de către cetățeni datorită stratului gros de gheață. Sunt doua zone: Zona de lângă magazinul Profi și zona din fața spațiului comercial de la parterul blocului. Poliția Locală a efectuat de la începutul anului și până în prezent controale pe 80 de străzi și a aplicat peste 630 de sancțiuni persoanelor fizice și juridice care nu au curățat trotuarul din fața casei sau firmei de zăpadă și gheață. Ca urmare a sesizării dumneavoastră, Poliția Locală s-a deplasat în teren pentru a constata situația de la adresa indicată și, după identificarea proprietarului, va aplica amenda prevăzută de HCL 210/2001, ar. 6 litera o: între 100-200 lei pentru persoane fizice și între 250-350 lei pentru persoane juridice”, au explicat oficialii Primăriei Sibiu.

Mulți oameni cred că primăria trebuie să curețe trotuarele, dar legea spune că și persoanele fizice și firmele au această responsabilitate. Conform Ordonanței nr. 21/2002, autoritățile, instituțiile publice, firmele și cetățenii trebuie să păstreze localitățile curate și ordonate.

Primăriile trebuie să prevină și să combată poleiul și zăpada de pe străzi. Însă fiecare persoană sau firmă trebuie să curețe zăpada și gheața de pe trotuarele și locurile de parcare pe care le folosesc, după regulile stabilite de consiliile locale.

Legea mai spune că zăpada nu poate fi lăsată pe trotuare, în intersecții sau pe spațiile verzi. Autoritățile trebuie să strângă zăpada și gheața în maxim 12 ore după ce au terminat deszăpezirea. Regulamentul pentru salubrizare reamintește și el că oamenii trebuie să curețe trotuarele din fața caselor sau clădirilor lor.

Dacă oamenii sau firmele nu respectă aceste reguli, se consideră o încălcare și pot primi amendă. Suma amenzilor diferă de la o localitate la alta și este stabilită de consiliile locale sau județene.

De exemplu, în București, amenda poate ajunge până la 500 de lei.