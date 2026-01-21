Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat că, începând cu 22 ianuarie 2026, familiile copiilor cu dizabilități pot depune cererile pentru acordarea unui sprijin financiar lunar în valoare de 600 de lei. Potrivit primarului Emil Boc, acest ajutor reprezintă o formă de solidaritate și responsabilitate față de copiii care necesită mai multă atenție și grijă din partea comunității.

Programul municipal sprijină peste 1.000 de copii și familii din oraș, contribuind la acoperirea unei părți din cheltuielile pentru îngrijire, tratamente și terapii. În 2025, 1.106 copii au beneficiat de acest suport, comparativ cu 954 de copii în 2024, ceea ce confirmă importanța continuării programului. Sumele totale achitate au fost de 5,9 milioane de lei în 2025, față de 4,4 milioane de lei în 2024. În 2026, sprijinul va fi acordat în limita fondurilor bugetare aprobate pentru această destinație prin bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală (D.A.S.M.).

Cererile pot fi depuse online, prin transmiterea documentelor la adresele de e-mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau dizabilitati@dasmclujnapoca.ro, folosind formularul disponibil pe site-ul D.A.S.M., secțiunea Formulare → Serviciul Asistență pentru Persoanele cu Dizabilități. Cererile pot fi depuse fizic la registratura D.A.S.M. sau la registratura Primăriei de pe Calea Moților.

Pentru a beneficia de sprijin, copilul trebuie să aibă certificat de încadrare într-un grad de handicap, domiciliul în Cluj-Napoca și să nu se afle într-o instituție rezidențială publică. Cererea trebuie depusă de părintele sau reprezentantul legal care are domiciliul în Cluj-Napoca de cel puțin 24 de luni. Persoanele deja în evidențele D.A.S.M. pot depune doar cererea propriu-zisă.

„Cluj-Napoca: Din 22 ianuarie pot fi depuse cererile pentru suportul financiar de 600 de lei destinat copiilor cu dizabilități. Un ajutor lunar pentru familiile care au nevoie de solidaritatea noastră. Începând cu 22 ianuarie 2026, familiile copiilor cu dizabilități din Cluj-Napoca pot depune cererile pentru acordarea sprijinului financiar lunar în valoare de 600 de lei, de la bugetul local al municipiului. Prin acest program, Primăria sprijină peste 1.000 de copii și familii din oraș, contribuind la acoperirea unei părți din cheltuielile necesare pentru îngrijire, tratamente și terapii. În anul 2025, 1106 copii au beneficiat de acest suport financiar al municipalității. În anul 2024, 954 copii au primit acest sprijin, ceea ce confirmă nevoia și importanța continuării programului. Sumele totale achitate în anul 2025 au fost de 5.9 milioane lei, față de 4.4 milioane lei în anul 2024. În acest an, suportul alocat va fi acordat în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală. Cum se pot depune cererile: Online – prin transmiterea documentelor la adresele de e-mail: – registratura@primariaclujnapoca.ro sau – dizabilitati@dasmclujnapoca.ro Cererea tip poate fi descărcată de pe site-ul D.A.S.M., din secțiunea Formulare → Serviciul Asistență pentru Persoanele cu Dizabilități, accesând formularul „Cerere suport financiar pentru copiii cu dizabilități”: https://dasmclujnapoca.ro/formulare/ Fizic, la: – registratura Direcției de Asistență Socială și Medicală (D.A.S.M.); – registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca de pe Calea Moților. Sprijinul financiar poate fi acordat dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: – copilul are certificat de încadrare într-un grad de handicap; – copilul are domiciliul în municipiul Cluj-Napoca; – copilul nu se află într-o instituție rezidențială publică (socială sau medico-socială), ci este îngrijit în familie; – părintele sau reprezentantul legal care depune cererea are domiciliul în Cluj-Napoca de cel puțin 24 de luni înainte de data depunerii cererii. Pentru persoanele deja aflate în evidențele D.A.S.M. Cluj-Napoca, este suficientă depunerea unei cereri. Sprijinul acordat de municipalitate este o formă de solidaritate și responsabilitate față de copiii care au nevoie de mai multă atenție și grijă din partea comunității”, a transmis primarul orașului.

Anunțul primarului a stârnit reacții pozitive în rândul clujenilor. Aceștia au apreciat inițiativa, mulțumindu-i pentru atenția acordată persoanelor aflate în dificultate și subliniind importanța solidarității comunitare:

„Bfavo domnule primar Boc sunteti un primar care știe nevoile cetățenilor mult succes în continuare Un sprijin necesar pentru persoanele aflate in dificultate! Impreuna facem un Cluj puternic si solidar! Felicitari! Fii binecuvantat cu viata vesnica și cu o intelepciune aleasa Mă bucur să văd că în aceste…”vremuri complicate”, cineva alege să sprijine, atât cât este cu putință, pe cei aflați în necaz și dificultate. Respect și prețuire, domnule primar Boc!”

Unele comentarii au adus în discuție și alte aspecte sociale, cum ar fi nivelul pensiilor și al taxelor locale: