Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins cererea de recurs în casație formulată de Oprescu, menținând astfel definitiv pedeapsa de zece ani și opt luni primită în dosarul său de corupție. Această decizie confirmă hotărârea Curții de Apel București din mai 2022, care îl condamnase la aceeași perioadă de detenție.

Deși pedeapsa este definitivă, Sorin Oprescu se află în Grecia și autoritățile elene refuză extrădarea sa. Curtea de Apel din Salonic a respins, pe 27 noiembrie, a doua cerere de extrădare formulată de statul român, astfel încât fostul primar rămâne în continuare pe teritoriul Greciei.

Astfel, pe lângă pierderea vilei din Herăstrău, ANAF va continua procedurile pentru a-i recupera și suma de 500.000 de lei nejustificată, în contextul în care Sorin Oprescu nu poate fi adus în România pentru executarea pedepsei.

Amintim că Oprescu a fost arestat în Grecia la începutul lunii octombrie, dar ulterior eliberat sub restricții stricte, inclusiv prezentarea de trei ori pe lună la secția de poliție, interdicția de a părăsi țara și plata unei cauțiuni de 5.000 de euro. Deși a fost reprezentat de avocați la Curtea de Apel din Salonic, fostul primar a contestat extrădarea, invocând persecuție politică, condițiile de detenție din România și starea sa de sănătate.

Curtea de Apel din Salonic a decis anterior că Oprescu nu va fi extrădat în România și a ridicat restricțiile care îi fuseseră impuse anterior. Aceasta nu este prima dată când autoritățile elene refuză extrădarea sa: în 2022, solicitarea similară a fost respinsă, pe motiv că detenția în regim de izolare i-ar putea agrava sănătatea. La pronunțarea deciziei, Oprescu nu a fost prezent, fiind reprezentat de avocații săi, care au subliniat lipsa unui proces echitabil în România și au pus accent pe vârsta și problemele medicale ale clientului.

Fostul primar a fost condamnat definitiv la zece ani și opt luni de închisoare pentru corupție, fiind acuzat că a primit 25.000 de euro de la fostul director al Cimitirelor din București, Bogdan Popa, în cadrul unei organizații criminale care colecta comisioane ilegale din lucrări și contracte ale municipalității.