Deciziile legate de pensii sunt extrem de sensibile politic, deoarece vizează o categorie importantă a electoratului și pot destabiliza guvernele. În Franța, președintele Emmanuel Macron a încercat să majoreze vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani pentru a menține viabilitatea sistemului generos de pensii, însă a fost nevoit să cedeze presiunilor parlamentare și protestelor masive, demonstrând cât de dificil este echilibrul între reforme și sprijin politic, arată analiza publicată de Financial Times.

Cheltuielile cu pensiile reprezintă o parte uriașă din bugetele europene. La nivelul Uniunii Europene, 47% din cheltuielile pentru protecție socială sunt alocate prestațiilor pentru bătrânețe și urmași, față de 36,7% pentru boală și invaliditate și 8,7% pentru familii și copii.

„Este o situație foarte proastă, cu cheltuieli mari. O mare parte din problema financiară din Franța se datorează sistemului de pensii”, spune Antoine Bozio, profesor la École des Hautes Études en Sciences Sociales.

În Regatul Unit, cheltuielile cu pensiile de stat – a doua cea mai mare categorie după sănătate – sunt prognozate să crească de la aproape 5% din PIB la 7,7% până la începutul anilor 2070. Italia cheltuiește peste 15% din PIB pe pensii, fiind cea mai mare povară din UE, urmată de Franța și Grecia, care cheltuiesc fiecare peste 14%. Germania va utiliza o treime din veniturile fiscale federale pentru acoperirea deficitului de pensii.

Aceste costuri ridicate ridică întrebări privind finanțarea altor priorități, precum apărarea, tranziția energetică și noile tehnologii, ceea ce poate necesita creșteri de impozite. Deficitul sistemului de pensii în Franța, de aproximativ 1,7 miliarde de euro, ar putea ajunge la 15 miliarde de euro până în 2035 și la 30 de miliarde de euro până în 2045, dacă nu se fac reforme suplimentare.

„Problema principală este: cum putem finanța creșterea cheltuielilor pentru apărare, tranziția energetică și noile tehnologii, în timp ce cheltuim atât de mult pe pensii? Dacă vrem să continuăm să cheltuim atât de mult pe pensii, atunci trebuie să creștem impozitele”, a mai spus Antoine Bozio.

Majoritatea statelor europene au încercat să reducă presiunea financiară prin creșterea vârstei de pensionare, corelarea acesteia cu speranța de viață sau ajustarea pensiilor la inflație. Italia a legat vârsta de pensionare de speranța de viață, iar Franța de inflație, în timp ce Germania a blocat nivelurile pensiilor în raport cu salariile medii până în 2031. În Regatul Unit, politica „triplului blocaj” garantează creșterea pensiilor la cel mai ridicat nivel dintre venituri, inflație sau 2,5%, deși cu cost politic ridicat.

„Din motive financiare și demografice, nu putem face niciun pas înapoi. Toate partidele din actualul guvern au criticat foarte dur legea (n.red. legea elaborată de ea care a legat din 2012 vârsta de pensionare de speranța de viață). Dar, în cele din urmă, este piesa centrală a unei căi sustenabile pentru finanțele publice și s-a înțeles că aceasta nu poate fi anulată”, a spus Elsa Fornero, fostul ministru italian al Muncii.

O soluție alternativă ar fi creșterea rolului pensiilor private sau trecerea la sisteme finanțate, cum ar fi modelul canadian CPPIB, dar aceste opțiuni necesită consens politic și public greu de obținut în prezent. Un sondaj YouGov realizat în șase țări europene arată că majoritatea cetățenilor consideră sistemele de pensii deja inaccesibile, dar se opun în continuare unor măsuri evidente precum creșterea vârstei de pensionare sau impozite suplimentare.

Sistemele actuale de pensii sunt de tip „pay as you go”, în care contribuțiile curente și impozitele generale finanțează plățile pensionarilor actuali. Aceste sisteme, inspirate de modelul creat de Otto von Bismarck în Germania în 1889, au fost concepute pentru a preveni sărăcia și a asigura loialitatea clasei muncitoare, fiind urmate de Regatul Unit și alte țări europene. Extinderea pensiilor de stat a oferit pensionarilor europeni securitate financiară și viață mai sănătoasă, iar Franța are una dintre cele mai scăzute rate ale sărăciei la persoanele peste 75 de ani, sub 7%, comparativ cu aproape 19% în Regatul Unit și 27% în SUA.

„Franța și Italia au rate de contribuție foarte mari… Germania are unele dificultăți deoarece există o rată medie de contribuție, dar o îmbătrânire destul de ridicată”, a spus Hervé Boulhol, economist senior la OCDE.

Îmbătrânirea rapidă a populației și scăderea natalității creează o presiune suplimentară. Vârsta medie în Europa este acum de 43 de ani, cu 12 ani mai mare decât media globală, iar în următorii 25 de ani, populația Europei va îmbătrâni de aproape două ori mai repede decât în trecut. Italia, Spania și Suedia au cele mai mari speranțe de viață din UE și rate scăzute ale fertilității, ceea ce va duce la peste 75 de persoane peste 65 de ani la 100 de persoane apte de muncă până la mijlocul anilor 2050.

„Italia are deja rate ale sărăciei mai mari în rândul tinerilor decât în ​​rândul persoanelor în vârstă. Sunt sceptic în privința ideii dacă este un lucru bun – câtă dreptate generațională există în asta?”, a spus Vincenzo Galasso, profesor de economie la universitatea Bocconi.

Aceasta va face sistemele de pensii extrem de costisitoare: Spania este estimată să aibă cel mai scump sistem de pensii din OCDE, reprezentând 17,3% din PIB. Povara pensiilor a creat decalaje generaționale, iar tinerii se confruntă cu rate ale sărăciei mai mari decât persoanele în vârstă, mai ales în Italia.

Pentru a face sistemele sustenabile, europenii trebuie să lucreze mai mult și să contribuie mai mult la economiile private. Țările nordice, precum Danemarca, au decis creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani până în 2040, corelând această măsură cu speranța de viață pentru a fi acceptată de populația în vârstă. În Italia, Guvernul a aplicat o rată mai lentă de creștere a vârstei de pensionare, iar Germania încurajează economisirea suplimentară prin scheme private.