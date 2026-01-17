Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă și în 2026 schema de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici. Potrivit informațiilor prezentate, peste două milioane de români vor beneficia anul acesta de un ajutor financiar total de 800 de lei.

Sprijinul urmează să fie acordat în două tranșe egale, fiecare în valoare de 400 de lei. Prima tranșă ar urma să ajungă la beneficiari înainte de Paște, iar a doua înainte de Crăciun. Măsura este prezentată ca o decizie a ministrului Muncii, aprobată de premierul Ilie Bolojan, conform informațiilor difuzate de România TV.

Ajutorul nu este o noutate, deoarece pensionarii cu venituri reduse au primit sume similare și în anii anteriori. În 2025, acest sprijin a fost acordat persoanelor ale căror venituri nu au depășit pragul de 2.574 de lei.

Pentru anul 2026, Guvernul a stabilit aceeași sumă totală, de 800 de lei. În același timp, este menționat faptul că numărul pensionarilor eligibili este de aproximativ 2,2 milioane, motiv pentru care plata urmează să fie făcută etapizat.

În același timp, românii care intenționează să iasă la pensie înainte de termen mai au doar câteva luni pentru a-și completa stagiul de cotizare la costurile actuale. De la 1 iulie 2026, prețul unui an de vechime în muncă ar urma să crească cu aproximativ 800 de lei.

Creșterea este pusă pe seama majorării salariului minim, ceea ce face această opțiune mai costisitoare pentru cei interesați. Măsura îi vizează în special pe cei care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare.

Conform informațiilor prezentate, legislația permite cumpărarea a cel mult șase ani de vechime. Această variantă este folosită de persoane care vor să atingă pragul minim necesar pentru obținerea unei pensii.

De menționat faptul că, în fiecare an, aproximativ 6.000–7.000 de români își cumpără ani de vechime pentru pensie. Cei mai mulți aleg perioade scurte, iar media ar fi de aproximativ doi ani, suficient pentru a ajunge la stagiul minim de 15 ani.

În explicațiile oferite, șefa unui serviciu din cadrul Casei de Pensii București, Ionela Popescu, a arătat că printre cei interesați se află persoane din diaspora, dar și oameni care au lucrat în România fără să fi acumulat suficienți ani. Aceasta a mai precizat că, în prezent, lunar se plătește suma de 1.013 lei.

„Mai mulţi sunt din diaspora sau cei care au lucrat în România și nu au lucrat suficienți ani sau sunt persoane care doresc să își completeze stagiul de cotizare. Momentan, lunar se plătește 1.013 lei”, a explicat Ionela Popescu, şef serviciu la Casa de Pensii Bucureşti.

În prezent, un an de vechime este evaluat la 12.150 de lei, însă suma ar urma să crească din luna iulie 2026. Totodată, autoritățile atrag atenția că anii cumpărați nu pot fi utilizați pentru pensionarea anticipată.

Ionela Popescu a precizat că perioadele cumpărate sunt luate în calcul doar pentru pensia la limită de vârstă, nu pentru pensia anticipată.