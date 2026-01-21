Această hotărâre era necesară pentru ca Fiscul sibian să poată intabula integral imobilul, întrucât cealaltă jumătate a casei nu fusese anterior pe numele lui Klaus Iohannis, ci pe numele Rodicăi Baștea. Tribunalul Sibiu a admis acțiunea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, și a constatat nulitatea absolută a certificatului de moștenitor emis în februarie 2012 de un birou notarial, în ceea ce privește includerea în masa succesorală a imobilului situat în Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29.

Instanța a dispus radierea dreptului de proprietate al pârâtei din cărțile funciare aferente imobilului, precum și intabularea dreptului de proprietate al Statului Român asupra cotelor stabilite, respectiv o cotă de 32.459/43.100 pentru imobilul principal și drept de proprietate integral pentru unitatea individuală înscrisă distinct. Totodată, Tribunalul a obligat pârâta să lase statului român imobilul în deplină proprietate și posesie liniștită.

„Admite acțiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic. Constată nulitatea absolută a Certificatului de moștenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial ‘Bucșa Radu Gabriel’ și Asociații, în ceea ce privește includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, județul Sibiu, România, înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) și în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) și a dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu). Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului cu cota de 32.459/43.100 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu) și cu cota de 1/1 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 – Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 – Sibiu), cu titlu de moștenire. Obligă pe pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul mai sus menționat”, se arată în minuta publicată pe site-ul Tribunalului Sibiu.

În paralel cu acest demers, Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a formulat în decembrie 2025 apel împotriva unei alte decizii a Tribunalului Sibiu, prin care fusese respinsă cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Dosarul urmează să fie înaintat Curții de Apel Alba, care va soluționa cererea de apel.

De asemenea, Statul Român, prin aceeași structură a Fiscului, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de jumătate din imobilul situat în centrul municipiului Sibiu. Această acțiune reprezintă continuarea demersurilor inițiate de ANAF pentru recunoașterea dreptului de proprietate al statului și pentru recuperarea despăgubirilor generate de nefolosirea imobilului.

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil”, arată un comunicat emis anterior de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile în care pârâții, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară a sumelor datorate, Fiscul a solicitat instanței și instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestora, în vederea garantării recuperării sumelor cuvenite statului român. Reprezentanții ANAF au precizat că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale necesare pentru apărarea intereselor statului.

La începutul lunii octombrie 2025, ANAF a anunțat oficial că a preluat, în condițiile legii, jumătate din imobilul din municipiul Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, imobil care a aparținut familiei Iohannis. Preluarea a avut loc ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate asupra clădirii.

La acel moment, președintele ANAF, Adrian Nica, declara că instituția nu avea indicii privind intenția soților Iohannis de a achita sumele datorate pentru imobilul respectiv și că va iniția acțiuni în instanță împotriva acestora, solicitând atât plata despăgubirilor, cât și instituirea de măsuri asigurătorii.

El explica faptul că între ANAF și cei doi soți a existat corespondență atât în legătură cu predarea imobilului, situație în care aceștia au transmis prin avocat că nu dețin cheia și nu se pot prezenta la predare, cât și în ceea ce privește solicitările lor legate de modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a furnizat explicațiile cerute, însă, până la acel moment, nu existau indicii privind dorința de plată a debitelor.

„Între ANAF și cei doi soți a existat corespondență pe două paliere, o dată în ceea ce privește predarea imobilului, unde aceștia au menționat prin avocat că nu dețin cheia și prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului și, pe celălalt palier, aceștia au solicitat explicații privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicații. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita, suplimentar de plata sumei, și măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat acesta la B1 TV.

Pe fondul acestui litigiu de durată, în septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Rodica Baștea, persoana de la care familia Iohannis cumpărase o parte din imobilul din Sibiu, dosarul vizând dreptul de proprietate asupra casei. Anterior, după mai multe cicluri procesuale, Tribunalul Brașov dispusese, în mai 2014, printre alte măsuri, anularea contractului de vânzare-cumpărare al imobilului din Sibiu, încheiat între Baștea Ioan, ulterior decedat și reprezentat de moștenitoarea sa Rodica Baștea, în calitate de vânzător, și Carmen Georgeta Iohannis și Klaus Werner Iohannis, în calitate de cumpărători.