Buletinul în România în 2026. Iată la ce trebuie să fiți atenți. Cartea de identitate simplă, cunoscută drept varianta clasică, fără suport electronic, se eliberează contra unei taxe de 40 de lei. Acest document nu beneficiază de gratuitate la prima emitere și nu poate fi utilizat ca document de călătorie în afara României, fiind necesar pașaportul pentru deplasările externe.

În paralel, cartea de identitate cu cip, respectiv cartea electronică de identitate, este eliberată gratuit în cazul primei solicitări, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani. Această facilitate este susținută financiar prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen-limită 30 iunie 2026, în limita a maximum cinci milioane de documente emise în acest regim.

Există însă situații în care buletinul electronic implică un cost suplimentar. Taxa de 70 de lei se aplică în cazul solicitării unui nou document înainte de expirarea celui anterior, atunci când acesta a fost pierdut, furat, deteriorat sau când au intervenit modificări ale datelor personale, precum schimbarea numelui ori a domiciliului.

Aceeași taxă este percepută și minorilor sub 14 ani care solicită cartea electronică de identitate, cu excepția cazurilor în care cererea este depusă cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani.

Buletinul, indiferent de forma sa, are rolul de a face dovada identității, a cetățeniei române și a adresei de domiciliu. Atât cartea de identitate electronică (CEI), cât și cartea de identitate simplă (CIS) sunt recunoscute oficial în acest scop, diferențele dintre ele ținând de suportul tehnic și de funcționalitățile suplimentare.

Cartea electronică de identitate se poate elibera la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, fără a exista o condiționare strictă legată de domiciliul solicitantului. Această flexibilitate este una dintre modificările menite să ușureze accesul cetățenilor la documentele moderne de identitate.

În schimb, cartea de identitate simplă se eliberează exclusiv de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reședință al persoanei fizice. Indiferent de opțiune, legislația stabilește clar că deținerea cărții de identitate este obligatorie după împlinirea vârstei de 14 ani.

Buletinul trebuie preschimbat într-o serie de situații bine definite de legislație, care nu lasă loc de interpretări. Eliberarea unui nou document are loc la expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate existent, dar și atunci când se modifică numele, prenumele sau data nașterii titularului.

De asemenea, schimbarea domiciliului, existența mențiunii „încetat valabilitate domiciliu” în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sau atribuirea unui nou cod numeric personal reprezintă motive legale pentru emiterea unui nou act. Lista continuă cu cazurile de deteriorare, pierdere, furt sau distrugere a documentului, precum și situațiile în care imaginea facială nu mai corespunde cu fizionomia actuală a titularului.

Un nou buletin se eliberează și în caz de schimbare a sexului, anulare a documentului, dobândire a cetățeniei române sau stabilire a domiciliului în străinătate. Totodată, modificările administrative precum schimbarea denumirii sau rangului localităților și străzilor, renumerotarea imobilelor, rearondarea acestora ori înființarea de noi localități pot impune preschimbarea actului de identitate.

În plus, legea prevede posibilitatea eliberării unui nou document și la cerere.

Procedura de eliberare a unui buletin presupune parcurgerea mai multor etape administrative, diferite ușor în funcție de tipul documentului solicitat. Pentru cartea electronică de identitate, cetățeanul trebuie să se programeze în prealabil la ghișeu prin platforma hub.mai.gov.ro.

Ulterior, solicitantul se prezintă personal la ghișeul de lucru cu publicul al serviciului de evidență a persoanelor, unde depune cererea și documentele necesare în original. După verificarea acestora de către funcționar, actele sunt restituite titularului, urmând etapa de verificare a cererii și a documentației.

Procesul continuă cu preluarea imaginii faciale, iar în cazul cărții electronice se colectează suplimentar impresiunile papilare ale două degete. Cererea este apoi analizată, procesată și transmisă spre confecționare, după care are loc emiterea documentului și, în final, înmânarea acestuia titularului. Depunerea cererii se face exclusiv în prezența solicitantului și nu este permisă utilizarea unei procuri speciale.