Pentru emiterea sau reînnoirea permisului se percepe o taxă obligatorie de 89 de lei, stabilită încă din 2020 de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. În cazul permiselor care au expirat sau urmează să expire, pe lângă taxa de 89 de lei este necesară și fișa medicală, care certifică aptitudinea medicală pentru conducere.

Costul fișei medicale variază în funcție de unitatea medicală, de la aproximativ 150 de lei și poate ajunge până la 250-300 de lei, incluzând consultațiile obligatorii la medicină internă, ORL, oftalmologie, ortopedie, neurologie și psihiatrie.

Permisul de conducere are în mod obișnuit o valabilitate de 10 ani, calculată de la data emiterii, dar această perioadă poate fi diferită în anumite situații. Dacă permisul este reînnoit înainte de expirare sau se obține pentru o categorie diferită de vehicul, taxa de 89 de lei se plătește din nou, iar perioada de valabilitate începe de la emiterea noului document. Redobândirea permisului implică aceeași procedură ca la emiterea inițială, incluzând fișa medicală, cazier, aviz psihologic și adeverință de la medicul de familie.

Taxa de 89 de lei se achită exclusiv în contul BCR, prin virament bancar, mijloace de plată online sau prin sistemul național electronic ghiseul.ro. Contravaloarea permisului poate fi plătită și în conturile CEC Bank sau prin terminalele SelfPay, disponibile în unități bancare, supermarketuri, mall-uri, magazine de proximitate sau universități. În aceeași manieră se plătesc și certificatele de înmatriculare și autorizațiile de circulație provizorie.

Pentru eliberarea sau schimbarea permisului sunt necesare diferite documente, în funcție de situație. În cazul expirării permisului, acestea includ cererea completată și semnată electronic, actul de identitate, dovada plății taxei, permisul expirat și fișa medicală.

La pierderea sau furtul permisului se adaugă declarația de pierdere sau furt, iar la schimbarea numelui este nevoie doar de cererea completată, actul de identitate, dovada plății și permisul actual. Preschimbarea unui permis străin cu unul românesc implică cererea de preschimbare, permisul străin și traducerea legalizată, actul de identitate, dovada plății taxei și fișa medicală. Ridicarea noului permis se face de la sediul serviciului public comunitar, iar schimbarea adresei din buletin nu impune preschimbarea permisului.