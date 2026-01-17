Codul Rutier interzice folosirea telefonului mobil ținut în mână în timpul conducerii unui vehicul. Sunt permise doar dispozitivele de tip hands-free. Astfel, șoferii care vorbesc la telefon, scriu mesaje, caută o adresă în aplicațiile de navigație sau țin telefonul pe difuzor în mână în timpul deplasării riscă să fie sancționați.

Aceeași regulă se aplică și celor care filmează sau fac fotografii în timp ce conduc, iar simplul fapt de a ține telefonul în mână este suficient pentru aplicarea amenzii. Amenda pentru această contravenție este încadrată în clasa a II-a de sancțiuni și are valoarea între 810 și 1.012,5 lei, corespunzând la 4-5 puncte de amendă.

Situația devine mult mai gravă atunci când folosirea telefonului este combinată cu o altă abatere rutieră. În acest caz, sancțiunea se încadrează în clasa a III-a de amenzi, adică între 1.215 lei și 1.620 de lei, corespunzând la 6-8 puncte.

În plus, permisul de conducere se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile. De exemplu, dacă un șofer vorbește la telefon și nu poartă centura de siguranță, se aplică două amenzi separate și se suspendă dreptul de a conduce timp de o lună, potrivit Codului Rutier.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni […] folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor”, arată Art. 101 punctul 19, din legea circulației.

Amenda se aplică și atunci când vehiculul este oprit la semafor sau în ambuteiaj, deoarece legislația consideră că deplasarea are loc pe un drum public. Mai mult, în 2026, sancțiunile pentru folosirea telefonului la volan pot fi aplicate și pe baza imaginilor video.

Camerele de supraveghere, radarele pe trepied sau filmările transmise autorităților pot fi folosite pentru amendarea șoferilor care încalcă regula.

Chiar și o fracțiune de secundă în care privirea șoferului se mută pe ecran poate avea consecințe grave. Statisticile arată că neatenția la volan rămâne unul dintre cei mai importanți factori în producerea accidentelor.

Respectarea regulilor și folosirea exclusivă a dispozitivelor hands-free sunt esențiale pentru siguranța rutieră.