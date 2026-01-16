Conform noilor reguli, dacă un șofer a afișat un număr de telefon la vedere, răspunde apelului polițiștilor locali și eliberează imediat zona blocată, autovehiculul nu va mai fi ridicat. Măsura se aplică în cazul în care sunt blocate trotuare, accese, zone pietonale sau căi de intervenție, iar eliberarea se face pe loc, fără întârziere, potrivit informațiilor publicate de Primăria Sectorului 3.

Chiar dacă mașina nu mai este ridicată în aceste condiții, parcarea neregulamentară continuă să fie sancționată cu amendă. Reprezentanții administrației locale precizează însă că valoarea acesteia este mai mică decât costurile totale care ar fi rezultat în urma ridicării autovehiculului, costuri ce includ amenda, taxa de ridicare, transportul și depozitarea.

Decizia se bazează pe faptul că, în astfel de situații, zona afectată poate fi deblocată mult mai rapid prin contactarea directă a șoferului, comparativ cu procedura standard de ridicare a autovehiculului. Aceasta din urmă presupune sosirea unei autospeciale, manipularea mașinii și eliberarea ulterioară a spațiului, etape care necesită mai mult timp.

Poliția Locală Sector 3 va continua să intervină ferm în cazurile în care sunt puse în pericol siguranța pietonilor sau căile de acces. Ridicarea autovehiculelor rămâne o măsură valabilă în situațiile în care șoferii nu pot fi contactați sau refuză să elibereze zona blocată.

Amenzile aplicate șoferilor care parchează neregulamentar în Sectorul 3 pot ajunge până la 1.000 de lei. Potrivit Regulamentului de parcări aprobat prin hotărâri ale Consiliului Local, precum HCL 305/2024 și actele normative care au modificat ulterior acest document, sancțiunile contravenționale sunt cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Aceste amenzi se aplică pentru diverse abateri, printre care ocuparea unui loc de parcare nenominal pentru o perioadă mai mare de șapte zile consecutive, blocarea rampelor de acces sau nerespectarea regulilor privind zonele de reședință. Poliția Locală Sector 3 efectuează verificări prin inspecții în teren și are posibilitatea de a dispune ridicarea vehiculului, situație în care se adaugă și costuri suplimentare pentru transport și depozitare în garaj.