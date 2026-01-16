Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunțat vineri că, în perioada 1–31 decembrie 2025, controalele la nivel național au vizat mai mult de 6.700 de operatori economici.

”Într-o perioadă cu risc comercial ridicat, comisarii ANPC au acţionat susţinut pentru identificarea şi corectarea abaterilor de la legislaţia în vigoare, intervenţiile având ca obiectiv principal protejarea sănătăţii, intereselor economice şi dreptului la informare al consumatorilor”, au afirmat reprezentanţii ANPC.

În urma controalelor, ANPC a aplicat amenzi contravenționale de peste 32,1 milioane de lei, iar activitatea a 80 de operatori economici a fost suspendată temporar, până la remedierea deficiențelor. Totodată, au fost derulate peste 1.500 de acțiuni de consiliere pentru a sprijini conformarea voluntară și prevenirea recidivei, iar peste 4.000 de reclamații ale consumatorilor au fost analizate și soluționate.

”Fiecare control înseamnă, în realitate, protejarea unei familii, a unui copil, a unui consumator care are dreptul să fie respectat. Intervenţiile noastre din luna decembrie nu au fost despre cifre sau sancţiuni, ci despre responsabilitate şi siguranţă. ANPC va rămâne prezentă acolo unde există riscuri şi va acţiona ferm ori de câte ori drepturile consumatorilor sunt ignorate. Sănătatea şi demnitatea oamenilor nu sunt negociabile”, a declarat preşedintele ANPC, Ionel-Cristinel Obretin.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a desfășurat, în luna decembrie 2025, 131 acțiuni de control, în urma cărora s-au aplicat 68 de amenzi în valoare totală de 354.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Totodată, inspectorii au emis 80 de avertismente și au dispus 143 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

În sectorul relațiilor de muncă, au fost efectuate 80 de controale, soldate cu 35 de avertismente și 53 de amenzi în valoare de 242.000 lei. Dintre acestea, 200.000 lei au fost aplicate la cinci angajatori din domeniile creșterea animalelor, construcții și servicii de înfrumusețare, unde au fost depistate 10 persoane lucrând fără contract individual de muncă sau cu contracte neînregistrate corespunzător în registrul general de evidență a salariaților. Persoanele fizice care desfășurau activitate fără contracte au primit avertismente și amenzi de 3.000 lei. Pentru remedierea deficiențelor au fost dispuse 89 de măsuri.

În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost realizate 51 de controale, în urma cărora s-au aplicat 45 de avertismente și 15 amenzi în valoare de 112.500 lei, fiind dispuse 54 de măsuri pentru corectarea deficiențelor constatate.