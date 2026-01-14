Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a spus că intenția Guvernului Bolojan de a reorganiza instituția, reducând personalul fără probleme, este o abordare prea simplă și periculoasă. El a explicat că ANPC este o instituție esențială pentru statul român, care protejează viața, sănătatea și interesele economice ale consumatorilor.

Anghel a precizat că ANPC nu are rolul de a proteja firmele, ci cetățenii. Din acest motiv, de-a lungul timpului, controalele și sancțiunile instituției au vizat produse și servicii ilegale sau periculoase pentru consumatori.

El a menționat că în prezent ANPC are puțin peste 300 de comisari pentru toate cele 42 de județe. Aceștia gestionează sute de mii de reclamații anual și supraveghează o piață foarte mare de produse și servicii. În unele județe, comisariatele funcționează cu doar 2–3 comisari, care trebuie să facă controale, să rezolve reclamații și să intervină în situații urgente. Anghel s-a întrebat ce anume și de unde se vrea să fie redus personalul.

Directorul ANPC prezentat și câteva statistici pentru 2024:

97.251 reclamații înregistrate și soluționate;

amenzi în valoare totală de 370.846.670 lei, adică aproape 989.000 lei amendă aplicată per comisar;

produse neconforme oprite de la vânzare în valoare de 34.861.206 lei.

El a spus că aceste cifre arată clar că fiecare comisar are un impact direct asupra protecției consumatorilor și că reducerea personalului ar afecta grav eficiența instituției. Anghel a atras atenția că, în prezent, se evită să fie făcute publice numele firmelor sancționate, ceea ce ridică întrebări legate de transparență și dreptul consumatorilor la informare.

„Declaraţia potrivit căreia «este pregătită reorganizarea Cancelariei, a ANPC, unde personalul poate fi redus fără probleme» ridică semne serioase de întrebare. A reduce sporurile tuturor sau a diminua personalul «acolo unde avem prea mulţi angajaţi» este o abordare simplistă şi periculoasă atunci când vorbim despre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Această instituţie nu are misiunea de a proteja interesele operatorilor economici, ci pe cele ale cetăţeanului. Tocmai de aceea, de-a lungul anilor, ANPC a deranjat – şi era firesc să o facă. Există mii de exemple în care controalele şi sancţiunile au vizat practici ilegale, produse neconforme sau servicii care puneau în pericol consumatorul. Mai mult, există comisariate judeţene care funcţionează cu doar 2–3 comisari, oameni care trebuie să acopere controale, reclamaţii, acţiuni tematice şi intervenţii urgente. În aceste condiţii, se ridică o întrebare legitimă: ce anume se doreşte a fi redus şi de unde? Aceste cifre arată clar că fiecare comisar are un impact real şi direct asupra pieţei şi protecţiei consumatorului, iar reducerea personalului nu este doar riscantă, ci practic imposibilă fără afectarea gravă a eficienţei instituţiei. În acelaşi timp, observăm că în prezent se evită comunicarea publică a numelor operatorilor economici sancţionaţi, o practică ce ţine direct de transparenţă şi de dreptul consumatorilor la informare. Este aceasta o consecinţă a politicii de «reorganizare» şi «reducere»? Sau a existat o solicitare externă ca aceste informaţii să nu mai fie făcute publice? Sunt întrebări legitime, la care consumatorii şi angajaţii ANPC au dreptul să primească răspunsuri clare”, a punctat Anghel.

Anghel a avertizat că reducerea personalului înseamnă mai puține controale, mai puține reclamații rezolvate și, inevitabil, mai multe produse neconforme pe piață.

El a mai zis că lipsa transparenței agravează această problemă și că, dacă reducerea personalului este direcția aleasă, acest lucru trebuie spus deschis, nu ascuns sub motivul reorganizării administrative.

Potrivit lui, pe termen scurt, anumite interese pot fi prioritizate față de interesele consumatorilor, dar pe termen mediu și lung, costurile sociale, economice și de încredere publică vor fi suportate de cei care slăbesc o instituție esențială a statului. Anghel a concluzionat că o Românie cu protecția consumatorului redusă și fără transparență nu va fi mai eficientă, ci mai vulnerabilă.