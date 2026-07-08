ANPC investește peste 99 de milioane de lei în digitalizarea serviciilor pentru consumatori și mediul de afaceri

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) face un pas important în procesul de digitalizare, prin lansarea proiectului eANPC, finanțat cu peste 99 de milioane de lei. Investiția urmărește modernizarea serviciilor publice, simplificarea relației cu cetățenii și mediul de afaceri și creșterea eficienței activității instituției.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a semnat un contract de finanțare în valoare de peste 99 de milioane de lei pentru implementarea proiectului eANPC, care urmărește digitalizarea serviciilor publice destinate consumatorilor și mediului de afaceri, potrivit unui comunicat al instituției.

Proiectul eANPC are ca obiectiv transformarea modului în care instituția interacționează cu publicul, prin implementarea unui sistem informatic integrat. Inițiativa vizează digitalizarea serviciilor publice din domeniul protecției consumatorilor, pentru a facilita o comunicare mai eficientă, mai rapidă și personalizată atât cu cetățenii și mediul de afaceri, cât și cu instituțiile publice partenere.

Totodată, proiectul urmărește optimizarea infrastructurii tehnologice și a proceselor interne ale ANPC, astfel încât serviciile publice electronice dedicate protecției consumatorilor să fie dezvoltate și operate într-un mod mai eficient. Prin această investiție, instituția își propune să extindă numărul serviciilor publice digitale oferite și să crească numărul utilizatorilor acestora, având ca țintă anuală peste 211.000 de beneficiari ai noilor servicii digitale și ai celor semnificativ îmbunătățite.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027. Valoarea totală a investiției este de 99,08 milioane de lei, inclusiv TVA, dintre care 69,58 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

„Prin implementarea proiectului eANPC, ne propunem să reducem birocraţia şi să oferim consumatorilor şi operatorilor economici instrumente moderne, transparente şi uşor de utilizat, care să simplifice interacţiunea cu instituţia noastră”, a declarat preşedintele ANPC, Bekesi Csaba Lajos, potrivit unui comunicat de presă.

Proiectul eANPC a debutat la 1 iunie 2026 și urmează să fie finalizat la 30 noiembrie 2028.

În cadrul proiectului va fi implementată o suită complexă de soluții digitale, menită să acopere întregul spectru de activitate al ANPC. Printre principalele direcții de dezvoltare se numără digitalizarea serviciilor specializate, introducerea unor soluții de asistență inteligentă și comunicare rapidă, dezvoltarea instrumentelor dedicate educației și conformării, implementarea unor sisteme de mapare digitală (GIS/Maps), precum și asigurarea interoperabilității cu alte sisteme și instituții.