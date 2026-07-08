Românii cu cea mai mare influență în Parlamentul European. Cine sunt eurodeputații din MEP Influence Index 2026

Victor Negrescu este cel mai influent eurodeputat român în actuala legislatură a Parlamentului European, potrivit MEP Influence Index 2026. Clasamentul măsoară influența eurodeputaților asupra politicilor europene, pe baza activității legislative, a funcțiilor de conducere și a rolului în procesul decizional.

MEP Influence Index 2026 analizează influența exercitată de membrii Parlamentului European asupra politicilor Uniunii Europene de la începutul actualei legislaturi, începută în 2024. Clasamentul este realizat pe baza a zeci de mii de date și indicatori privind activitatea eurodeputaților.

Influența fiecărui europarlamentar este calculată prin combinarea mai multor criterii, grupate în trei categorii principale. Ponderea cea mai mare, de 70%, revine rolului instituțional, care include funcțiile de conducere, activitatea în comisii, raportările legislative, vechimea și rețeaua politică. Alte 15 procente sunt acordate în funcție de implicarea în consultările cu reprezentanții mediului socio-economic, iar ultimele 15 procente reflectă poziționarea în voturile-cheie și influența în cadrul propriului grup politic.

În clasamentul general, Victor Negrescu (S&D), vicepreședinte al Parlamentului European, ocupă locul al patrulea și este cel mai bine clasat eurodeputat român.

Autorii analizei arată că influența acestuia s-a consolidat prin îmbinarea rolului instituțional cu coordonarea unor dosare importante din actualul mandat, în special cele referitoare la bugetul Uniunii Europene.

Al doilea român prezent în top este Siegfried Mureșan (PPE), clasat pe locul 14. Acesta deține funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European, este vicepreședinte al grupului politic PPE și conduce Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

În actualul mandat este raportor pentru raportul interimar privind Cadrul Financiar Multianual 2028–2034, raportor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene și raportor pentru Schema europeană de garantare a depozitelor (EDIS).

Nicolae Ștefănuță (Verzi/ALE) ocupă poziția 53 în clasamentul MEP Influence Index 2026. Acesta este vicepreședinte al Parlamentului European și are rol de raportor pentru mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în cazul aplicației EGF/2025/006 BE/Audi.

De asemenea, este raportor din umbră pentru cadrul de monitorizare al pădurilor europene reziliente și raportor de opinie privind Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii și sprijinul european pentru pregătirea și răspunsul la urgențele sanitare.

Dan Barna (Renew Europe) se află pe poziția 64. El ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului ALDE și este vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

În actuala legislatură este raportor din umbră pentru dosarul privind informațiile tehnice și raportor de opinie pentru Fondul European pentru Competitivitate și pentru raportul interimar referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.

La nivelul întregului Parlament European, primul loc este ocupat de Manfred Weber (PPE), liderul grupului Partidului Popular European.

Pe locurile următoare se află președinta Parlamentului European, Roberta Metsola (PPE), lidera grupului S&D, Iratxe García Pérez, Victor Negrescu și René Repasi (S&D).

În topul primilor zece mai figurează Valérie Hayer (Renew Europe), Christian Ehler (PPE), Markus Ferber (PPE), precum și vicepreședinții Parlamentului European Ewa Kopacz (PPE), Martin Hojsík (Renew Europe) și Roberts Zīle (ECR).