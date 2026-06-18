Cuba. Parlamentul European condamnă represiunea exercitată de regimul de la Havana și solicită schimbări politice profunde

Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind Cuba, în care condamnă represiunea regimului de la Havana și cere reforme democratice. Decizia vizează situația drepturilor omului și criza umanitară din țară, solicitând schimbări politice și economice pentru a preveni colapsul.

Parlamentul European a adoptat joi, 18 iunie 2026, o rezoluție dură privind situația din Cuba, în care condamnă represiunea exercitată de regimul de la Havana și solicită schimbări politice și economice profunde. Documentul a fost aprobat cu 283 de voturi pentru, 199 împotrivă și 85 de abțineri, pe fondul unei evaluări critice a situației interne din insulă.

Eurodeputații susțin că, după mai bine de cinci decenii de regim comunist, Cuba se apropie de statutul de stat eșuat, în condițiile în care 89% dintre familii trăiesc în sărăcie extremă. În rezoluție se afirmă că această criză umanitară nu este cauzată de factori externi, ci reprezintă consecința directă a modelului politic și economic al regimului.

Parlamentul denunță totodată existența a 1.281 de prizonieri politici la finalul lunii mai 2026, inclusiv minori, și acuză autoritățile cubaneze de represiune sistematică. Deputații europeni cer eliberarea imediată și necondiționată a tuturor persoanelor deținute pentru exercitarea drepturilor fundamentale, încetarea torturii și a tratamentelor inumane, precum și despăgubirea victimelor.

Rezoluția solicită Uniunii Europene să ia în considerare sancțiuni țintite în cadrul regimului global privind drepturile omului împotriva celor responsabili de represiune, inclusiv împotriva președintelui Miguel Díaz-Canel și a conducerii conglomeratului militar GAESA, care controlează o parte semnificativă a economiei insulei. De asemenea, eurodeputații avertizează că, în lipsa unor progrese către o tranziție democratică, acordul de dialog politic și cooperare UE–Cuba ar trebui suspendat.

Parlamentul European insistă că singura soluție pentru depășirea crizei din Cuba este o tranziție politică și economică profundă, orientată spre democrație pluralistă și respectarea drepturilor omului. Textul subliniază că disidenții nu ar trebui persecutați și că reformele economice trebuie să sprijine inițiativa privată și actorii independenți, pentru a evita un colaps sistemic.

De asemenea, deputații europeni cer ca orice tranziție să fie condusă de cubanezi, inclusiv de diaspora, și solicită facilitarea întoarcerii fără represalii a celor plecați în exil. În paralel, Comisia Europeană și statele membre sunt îndemnate să creeze canale umanitare pentru livrarea directă de alimente, medicamente și energie către populație.

Rezoluția mai atrage atenția asupra sprijinului acordat de Havana războiului Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv prin recrutarea de cetățeni cubanezi, precum și asupra aprofundării cooperării militare cu Moscova și alinierii regimului cubanez la pozițiile liderului belarus Alexander Lukashenko. Parlamentul European consideră aceste evoluții îngrijorătoare în contextul tensiunilor geopolitice actuale.