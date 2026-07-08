Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru criptomonede. Stablecoin-urile și companiile din afara UE intră în vizor

Uniunea Europeană pregătește o revizuire a regulamentului privind piețele cripto, în contextul dezvoltării accelerate a stablecoin-urilor și al apariției unor noi tehnologii de plată. Bruxelles-ul analizează extinderea regulilor actuale, inclusiv pentru emitenții din afara UE care activează pe piața europeană.

Comisia Europeană consultă părțile interesate până la 30 septembrie pentru a decide dacă va redeschide Regulamentul privind piețele cripto (Markets in Crypto-Assets – MiCA).

Potrivit unor diplomați europeni citați de Euronews, instituțiile europene consideră că o revizuire a legislației este inevitabilă, atât din cauza evoluțiilor tehnologice, cât și a schimbărilor din reglementarea internațională.

Discuțiile vizează în principal situația emitenților de active cripto din afara Uniunii Europene, care își desfășoară activitatea pe piața europeană, dar nu sunt reglementați în mod specific de actualul cadru legislativ.

O atenție deosebită este acordată stablecoin-urilor, criptomonede concepute pentru a-și menține valoarea prin raportare la active din economia reală, precum dolarul american.

Spre deosebire de instituțiile bancare, emitenții acestor active digitale nu sunt supuși acelorași reguli de supraveghere. În plus, același stablecoin poate fi emis de mai multe companii, ceea ce complică procesul de reglementare.

Interesul pentru aceste active a crescut semnificativ în ultimii ani. Datele Artemis Analytics arată că volumul tranzacțiilor cu stablecoin-uri a crescut cu 72% în 2025, ajungând la aproximativ 33.000 de miliarde de dolari.

Contextul este influențat și de Statele Unite, unde președintele Donald Trump a promulgat în 2025 legea GENIUS Act, care stabilește un cadru de reglementare pentru stablecoin-uri.

Cum aproximativ 95% dintre stablecoin-urile existente la nivel mondial sunt susținute de dolarul american, administrația de la Washington urmărește consolidarea rolului monedei americane în plățile internaționale prin utilizarea acestor active digitale.

Revizuirea regulamentului MiCA nu se limitează la stablecoin-uri. Potrivit surselor europene, Comisia analizează extinderea cadrului legislativ și asupra noilor forme de plată bazate pe tokenizare și asupra depozitelor digitale, tehnologii care sunt așteptate să se dezvolte în următorii ani.

Tokenizarea presupune transformarea activelor sau drepturilor financiare în jetoane digitale, cu scopul de a face plățile mai rapide, mai sigure și mai puțin expuse fraudelor.

În paralel, Banca Centrală Europeană a prezentat la sfârșitul lunii martie o nouă strategie privind sistemele de plată, care include dezvoltarea a două infrastructuri, denumite Pontes și Appia.

Aceste proiecte urmăresc adaptarea sistemului european de plăți la noile tehnologii digitale, inclusiv la tokenizare și la tehnologia registrelor distribuite (Distributed Ledger Technology – DLT), utilizată și în blockchain.

Prin revizuirea regulamentului MiCA, Uniunea Europeană încearcă să adapteze cadrul legislativ la evoluția rapidă a pieței activelor digitale și să răspundă provocărilor generate de extinderea stablecoin-urilor și a noilor tehnologii financiare.