Irineu Darău anunță înființarea Consiliului Consultativ Strategic pentru Transformare Digitală și Tehnologia Informației

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va înființa Consiliul Consultativ Strategic pentru Transformare Digitală și Tehnologia Informației, un organism menit să reunească autorități, mediul academic, companii și societatea civilă pentru elaborarea politicilor din domeniu. Anunțul a fost făcut miercuri, 8 iulie, de Irineu Darău.

Irineu Darău a anunțat miercuri, 8 iulie, că a semnat ordinul de ministru prin care va fi înființat Consiliul Consultativ Strategic pentru Transformare Digitală și Tehnologia Informației, organism care va funcționa pe lângă minister. Oficialul român a remarcat, într-o notă ironică, că ordinul privind transformarea digitală a fost semnat olograf, apreciind că această situație reflectă stadiul actual al digitalizării administrației publice din România.

Potrivit acestuia, transformarea digitală trebuie să aibă ca obiectiv principal economisirea timpului cetățenilor, facilitarea accesului la servicii publice rapide și eficiente, precum și creșterea transparenței instituțiilor statului.

Darău a precizat că noul Consiliu Consultativ își propune să creeze un cadru real de dialog și colaborare între autorități și mediul de specialitate, acoperind un gol resimțit atât în societate, cât și în instituțiile cu atribuții în domeniul digitalizării. Conform lui, din Consiliu vor face parte reprezentanți ai ministerului și ai instituțiilor din subordine, precum și ai companiilor din domeniul tehnologiei, universităților, institutelor de cercetare, organizațiilor patronale, asociațiilor profesionale, ecosistemului de start-up-uri și societății civile.

Darău a anunțat că membrii vor fi selectați printr-un apel public, pe baza unor criterii transparente și meritocratice, că activitatea lor va fi neremunerată, iar recomandările și concluziile Consiliului vor fi făcute publice.

În perioada următoare, Ministerul are în vedere o serie de proiecte considerate esențiale, printre care implementarea Portofelului Digital European, extinderea utilizării semnăturii electronice, adoptarea inteligenței artificiale și accelerarea digitalizării economiei și a serviciilor publice. Pentru atingerea acestor obiective, Darău a subliniat că este nevoie de o viziune comună, dialog și colaborare între toți actorii implicați.

Oficialul român a susținut că transformarea digitală trebuie să devină o prioritate transversală pentru întreaga administrație publică și nu poate fi tratată doar ca un proiect IT sau ca responsabilitatea unui singur minister. În opinia sa, digitalizarea trebuie să reprezinte un proiect național de modernizare a României.

Darău a atras atenția că există încă numeroase instituții în care procesele nu sunt digitalizate, că birocrația rămâne excesivă, iar multe sisteme informatice nu comunică între ele. Totodată, el a apreciat că în România se discută despre digitalizare mai mult decât se implementează efectiv.

El a afirmat că transformarea digitală nu ar trebui privită exclusiv prin prisma platformelor informatice, bazelor de date, interoperabilității sau inteligenței artificiale, ci în primul rând din perspectiva impactului asupra cetățenilor. El a oferit ca exemple situațiile în care oamenii își înregistrează copiii la naștere, își deschid prima afacere, cumpără o locuință, își schimbă domiciliul, înmatriculează un autoturism, plătesc taxe sau solicită documente de la stat, subliniind că toate aceste proceduri implică în prezent prea multe deplasări, ghișee, formulare și timp pierdut.

În încheiere, Darău a declarat că România va putea fi considerată un stat cu adevărat modern doar atunci când administrația va reuși să le redea cetățenilor timpul pierdut în relația cu instituțiile publice, exprimându-și convingerea că acest obiectiv poate fi atins.