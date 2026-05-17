Ziua Copilului 2026. Pentru micii exploratori cu vârste cuprinse între 5 și 7 ani, anul 2026 aduce opțiuni care îmbină perfect distracția cu învățarea, având în vedere că la această etapă joaca reprezintă în continuare principala lor muncă.

Băieții pot fi surprinși cu seturi de construcție magnetice sau kituri LEGO tematice din gamele Space și Technic, în timp ce pentru fete opțiunile ideale includ case de păpuși interactive sau kituri creative pentru confecționarea bijuteriilor.

Activitatea fizică rămâne o prioritate, astfel că o trotinetă electrică adaptată vârstei sau înscrierile la cursuri de înot și fotbal sunt alegeri excelente pentru băieți, iar fetele se pot bucura de patine cu rotile luminoase sau cursuri de dans și gimnastică. În plan educațional, roboții programabili simpli, precum Bee-Bot, seturile de experimente magice și kiturile de grădinărit indoor sunt instrumente perfecte pentru a le stimula curiozitatea.

Pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, în segmentul 8 – 11 ani, hobby-urile încep să prindă un contur clar, iar aceștia devin mult mai selectivi, punând mare preț pe ceea ce este considerat cool în grupul de prieteni. Pentru băieți, universul gamingului și al tehnologiei domină topul preferințelor, fiind recomandate accesoriile pentru consolă, cum ar fi un controller personalizat, sau abonamentele de tip Game Pass.

Spiritul de aventură poate fi cultivat printr-o zi memorabilă la un parc de profil, precum Edenland sau Aventura Parc, ori prin oferirea unui set de explorare dotat cu binoclu și busolă profesională. De asemenea, obiectele colecționabile rămân o pasiune constantă, fie că este vorba despre cardurile Pokémon, care par să nu se demodeze niciodată, fie despre figurinele din universurile Marvel sau Star Wars.

În cazul fetelor din aceeași grupă de vârstă, accentul cade pe creativitatea digitală și pe exprimarea stilului personal. O tabletă grafică entry-level pentru desenat sau un aparat foto instant de tip Instax reprezintă cadouri ideale pentru a surprinde momentele prețioase alături de prietene.

Totodată, seturile de skincare adaptate vârstei, care folosesc produse naturale și ambalaje jucăușe, împreună cu accesoriile pentru personalizarea ghiozdanului, răspund nevoii de individualizare. Pentru pasionatele de lectură, seriile de cărți de aventură sau jurnalele moderne dotate cu lacăt biometric sunt extrem de populare în 2026, oferindu-le un spațiu sigur pentru gândurile lor.

Ajunși la pragul pre-adolescenței, între 12 și 14 ani, părinții pășesc pe un teren minat unde experiența bate de cele mai multe ori obiectul fizic. Gadgeturile unisex rămân totuși în atenție, de la căști wireless cu funcție de anulare a zgomotului și baterii externe solare, până la smartwatch-uri capabile să monitorizeze sănătatea.

Totuși, amintirile se construiesc acum prin bilete la concertele artiștilor preferați, vouchere pe platformele de bilete sau sesiuni captivante de Virtual Reality în centre specializate.

Dezvoltarea personală este și ea încurajată prin cursuri de gătit, programare sau design vestimentar, în timp ce dorința de unicitate este satisfăcută prin haine sau încălțăminte de tip sneakers pe care adolescenții îi pot personaliza singuri în ateliere de tip custom shop.

Dincolo de ofertele magazinelor, cadourile care nu costă bani, dar care fură timp și implicare emoțională, sunt adesea cele care rămân întipărite în memorie mult timp.

Un obiect de familie cu legendă, cum ar fi un ceas, o broșă, o monedă veche sau un aparat foto pe film care a aparținut părinților sau bunicilor poate deveni un dar neprețuit dacă este însoțit de o scrisoare care explică istoria și aventurile sale.

O altă idee plină de însemnătate este Cartea Secretelor Culinară, o agendă scrisă de mână cu rețetele preferate ale familiei, unde sunt lăsate pagini libere pentru viitoarele creații gastronomice comune.

Nu în ultimul rând, carnetul cu cupoane de răsfăț handmade îi oferă copilului puterea de a alege momente speciale, precum o oră în plus la ecrane, dreptul de a sări peste spălatul vaselor, un desert înainte de cină sau libertatea de a alege filmul de seară.