Franța acuză Meta de abuz de poziție dominantă și cere negocieri cu presa

Autoritatea pentru Concurență din Franța acuză Meta că prejudiciază presa prin refuzul de a plăti drepturile conexe pentru conținuturile jurnalistice distribuite pe platformele sale. Instituția consideră că practicile companiei pot reprezenta un abuz de poziție dominantă.

Autoritatea pentru Concurență din Franța a apreciat miercuri, 8 iulie, că societatea americană Meta aduce prejudicii semnificative presei franceze și îi agravează situația financiară prin faptul că nu remunerează conținuturile jurnalistice, în pofida obligațiilor prevăzute de mecanismul drepturilor conexe. Potrivit instituției, practicile companiei ar putea constitui un abuz de poziție dominantă. În consecință, Autoritatea a dispus ca Meta să negocieze cu bună-credință cu publicațiile și agențiile de presă, în vederea stabilirii unei remunerații pentru utilizarea conținutului lor.

Autoritatea a fost sesizată în 2025 de două organizații care reprezintă sute de instituții media din Franța: Alianța pentru Presa de Informații Generale (APIG) și Drepturile Conexe ale Presei (DVP). APIG reunește aproximativ 300 de cotidiene naționale și locale, în timp ce DVP are rolul de a colecta și distribui drepturile conexe către membrii săi. Organizația reprezintă peste 300 de membri, care reunesc aproximativ 850 de publicații și agenții de presă, inclusiv AFP.

Disputa dintre cele două organizații reprezentative ale presei franceze și Meta are la bază refuzul companiei americane de a reînnoi acordurile privind drepturile conexe, care au expirat la sfârșitul anului 2024 în cazul DVP și la începutul anului 2025 în cazul APIG.

Potrivit Autorității pentru Concurență din Franța, odată cu expirarea acestor acorduri, membrii APIG și DVP nu au mai primit remunerații din partea Meta pentru utilizarea conținuturilor lor jurnalistice, deși acestea continuă să fie distribuite prin serviciile companiei. Instituția consideră că această situație le provoacă pierderi financiare semnificative.

Autoritatea subliniază că practicile Meta riscă să agraveze și mai mult dificultățile economice cu care se confruntă numeroși editori și agenții de presă, întrucât aceștia sunt privați de resurse importante pentru continuarea activității și pentru menținerea calității informației oferite publicului.

În acest context, Autoritatea a dispus ca Meta să negocieze cu bună-credință cu editorii și agențiile de presă, pe baza unor criterii transparente. Totodată, instituția a precizat că negocierile trebuie să includă și plata remunerațiilor aferente perioadei scurse de la expirarea acordurilor, iar compania americană este obligată să transmită părților, în termen de 15 zile, toate informațiile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a negocierilor.

Drepturile conexe sunt prevăzute de legislația europeană adoptată în 2019 și transpusă rapid în Franța. Acest mecanism permite remunerarea autorilor și editorilor pentru utilizarea conținuturilor de presă, precum articole, fotografii, materiale video sau infografice, afișate pe platformele digitale și în rezultatele marilor motoare de căutare. Cu toate acestea, marile companii din domeniul tehnologiei au contestat mult timp aplicarea acestor drepturi, iar negocierile cu reprezentanții presei s-au dovedit dificile și de durată.