Știrile digitale sunt accesate mai des decât televiziunea. Facebook, YouTube și TikTok depășesc presa tradițională

Știrile digitale sunt consumate tot mai mult prin intermediul rețelelor sociale, platformelor video și instrumentelor bazate pe inteligență artificială, potrivit Raportului Digital News Report 2026 al Institutului Reuters pentru Studiul Jurnalismului. Studiul, realizat pe 48 de piețe, arată că pentru prima dată platformele precum Facebook, YouTube, Instagram și TikTok au depășit site-urile și aplicațiile organizațiilor de presă ca principală sursă de informare online. În același timp, interesul pentru știri și încrederea în mass-media continuă să scadă, în timp ce consumul de conținut video și utilizarea inteligenței artificiale sunt în creștere.

Știrile digitale traversează cea mai amplă transformare din ultimul deceniu, pe măsură ce publicul se îndepărtează de sursele tradiționale și se orientează către platformele intermediare.

Raportul arată că 54% dintre respondenți au folosit în ultima săptămână rețele sociale și platforme video pentru a se informa. Dacă sunt incluse și serviciile bazate pe inteligență artificială, procentul urcă la 56%. Prin comparație, televiziunea a fost utilizată de 52% dintre participanți, iar site-urile și aplicațiile organizațiilor de presă de 51%.

Autorii studiului subliniază că anul 2026 reprezintă un moment de referință pentru industria media, deoarece platformele sociale și video devin, în premieră, cea mai utilizată modalitate de accesare a informațiilor la nivel mondial.

Fenomenul este rezultatul unei tendințe observate în ultimii ani. Din 2020 până în prezent, utilizarea site-urilor și aplicațiilor de știri a scăzut cu 12 puncte procentuale, iar consumul de televiziune ca sursă de informare a pierdut 13 puncte procentuale.

În prezent, rețelele sociale și video sunt mai populare decât site-urile publicațiilor de presă în 30 dintre cele 48 de piețe analizate. În multe state, acestea au devenit și principala sursă de informare declarată de utilizatori.

La nivel global, 30% dintre persoane spun că rețelele sociale și platformele video reprezintă principala lor sursă de știri, față de 22% în urmă cu cinci ani. În paralel, procentul celor care se informează exclusiv din astfel de surse s-a dublat, de la 6% la 12%.

Raportul arată că această schimbare nu este determinată doar de preferințele publicului, ci și de modificările făcute de marile platforme. Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a anunțat în 2025 că va crește volumul conținutului de știri distribuit pe Facebook, decizie care pare să fi influențat nivelul de consum raportat în acest an.

Știrile digitale sunt influențate tot mai mult și de dezvoltarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială.

Potrivit raportului, utilizarea chatbot-urilor AI pentru informare a crescut de la 7% la 10% într-un singur an. Servicii precum ChatGPT, Perplexity sau Google Gemini sunt folosite tot mai des pentru accesarea și explicarea informațiilor.

Creșterea este mai pronunțată în rândul publicului tânăr. Aproximativ 16% dintre persoanele cu vârsta sub 35 de ani declară că folosesc chatbot-uri AI pentru știri.

În unele state, utilizarea acestor instrumente s-a dublat față de anul precedent. Coreea de Sud, Grecia și Spania se numără printre piețele care au înregistrat cele mai mari creșteri. În schimb, în Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania nu au fost observate evoluții semnificative.

Utilizatorii apreciază în special capacitatea acestor instrumente de a oferi explicații suplimentare și de a răspunde la întrebări de continuare. Pentru 42% dintre respondenți, posibilitatea de a aprofunda rapid un subiect reprezintă principalul avantaj al utilizării inteligenței artificiale pentru informare.

Totuși, încrederea rămâne limitată. La nivel global, doar 20% dintre persoane spun că au încredere în răspunsurile oferite de chatbot-uri. Prin comparație, nivelul general de încredere în știri este de 37%.

Autorii studiului avertizează că integrarea inteligenței artificiale în consumul de informații ar putea accentua dependența publicului de platformele intermediare și ar putea reduce traficul către site-urile publicațiilor de presă.

O altă concluzie majoră a raportului este ascensiunea accelerată a conținutului video.

Pentru prima dată, majoritatea populației din toate cele 48 de piețe analizate urmărește știri online în fiecare săptămână. La nivel global, procentul a ajuns la 77%.

În 45 dintre cele 48 de state incluse în studiu, consumul de știri online depășește deja consumul de știri televizate. Germania, Danemarca și Olanda sunt singurele țări în care televiziunea își păstrează poziția dominantă sau se află la egalitate cu mediul online.

Creșterea nu se produce însă pe site-urile organizațiilor media. Consumul de videoclipuri pe platformele proprii ale publicațiilor și televiziunilor a scăzut cu cinci puncte procentuale într-un singur an.

În schimb, TikTok, Instagram și YouTube atrag cea mai mare parte a publicului.

TikTok este platforma cu cea mai rapidă creștere și este utilizată pentru știri de 20% dintre respondenți la nivel global. Instagram este folosit de 26% dintre participanți pentru informare, iar YouTube de 34%.

În paralel, creatorii independenți de conținut câștigă influență. Aproximativ 27% dintre respondenți spun că primesc știri de la creatori sau influenceri specializați pe actualitate, iar 46% urmăresc creatori de conținut de diverse tipuri.

Publicul consideră că aceștia sunt mai accesibili, mai ușor de urmărit și mai ușor de înțeles decât organizațiile tradiționale de presă. Cu toate acestea, creatorii sunt percepuți ca fiind mai puțin imparțiali și mai puțin credibili.

Raportul subliniază însă că majoritatea utilizatorilor nu au abandonat presa tradițională. Cei care urmăresc creatori consumă, în medie, chiar mai multe știri decât restul populației și folosesc creatorii ca sursă suplimentară, nu exclusivă.

Pe fondul acestor transformări, raportul identifică și o tendință îngrijorătoare pentru industria media.

Din 2021 până în prezent, proporția persoanelor care se declară foarte interesate de știri a scăzut cu 13 puncte procentuale. În același timp, utilizatorii ocazionali de știri au crescut de la 16% la 25%.

Tot mai multe persoane consumă informații doar incidental, în timp ce folosesc rețelele sociale pentru alte activități. Acest fenomen este vizibil mai ales pe Facebook, Instagram și TikTok, unde mulți utilizatori spun că întâlnesc știri fără să le caute în mod activ.

Încrederea în mass-media a coborât la cel mai redus nivel din ultimii 11 ani. Doar 37% dintre respondenți afirmă că au încredere în știri în cea mai mare parte a timpului.

În 29 dintre cele 48 de piețe analizate, nivelul de încredere a scăzut față de anul anterior. În Statele Unite, doar 25% dintre respondenți spun că au încredere în presă.

În paralel, îngrijorările legate de dezinformare și știrile false au crescut la 62%, cu patru puncte procentuale peste nivelul înregistrat anul trecut.

Autorii raportului consideră că există o legătură directă între aceste evoluții și migrarea publicului către platforme considerate mai puțin credibile decât sursele tradiționale. Cu toate acestea, studiul arată că oamenii continuă să susțină valorile fundamentale ale jurnalismului.

Aproape jumătate dintre respondenți spun că preferă știrile imparțiale și consideră că presa ar trebui să prezinte informațiile fără a favoriza o anumită tabără. Raportul concluzionează că, deși modul în care publicul consumă informații se schimbă rapid, cererea pentru jurnalism credibil și echilibrat rămâne puternică.