Un adolescent în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața vineri seară într-un accident petrecut pe drumul județean 643, în comuna Dobrun, județul Olt. Tânărul se afla pe o sanie, alături de un alt adolescent, atunci când vehiculul care tractă sania a intrat într-un cap de pod.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, autoturismul era condus de un tânăr de 21 de ani din comuna Voineasa. În urma impactului, adolescentul de 17 ani, tot din Voineasa, a decedat. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Autoritățile fac apel la respectarea regulilor de siguranță, mai ales în cazul activităților recreative care implică tractarea de vehicule, pentru a preveni tragedii similare.

”Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Voineasa, ar fi tractat o sanie pe care se aflau doi tineri, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 15 ani din comuna Voineasa, judeţul Olt, care se afla pe sanie, a decedat”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.

Ulterior, reprezentanţii IPJ Olt au rectificat informaţia privind vârsta tânărului decedat. El avea 17 ani, nu 15.

Poliția Română atrage atenția asupra unor practici care pot avea consecințe tragice. Legarea saniei, colacului sau a altor obiecte de un autoturism în mișcare reprezintă un risc major și este interzisă prin lege.

O sanie nu dispune de frâne sau protecție, iar în cazul unui impact cu un vehicul, consecințele pot fi fatale atât pentru cei implicați, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Autoritățile avertizează că șoferii care recurg la astfel de „distracții” se expun la amenzi cuprinse între 1.350 și 3.000 de lei și la suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.

Poliția recomandă ca activitățile de săniuș să se desfășoare doar în zone special amenajate și sub supravegherea unui adult. Carosabilul nu trebuie confundat cu un teren de joacă, iar distracția trebuie să rămână o amintire plăcută, nu o tragedie.