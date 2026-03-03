Polițiștii clujeni au spus că, pe 1 martie, în jurul orei 02:35 dimineața, au prins un șofer pe autostrada A3, între Câmpia Turzii și Nădășelu, care mergea spre Turda cu 204 km/h, deși limita era de 130 km/h.

În urma verificărilor, au descoperit că bărbatul, în vârstă de 29 de ani, din județul Sibiu, avea permisul suspendat și nu avea dreptul să conducă. Polițiștii au explicat că șoferul a primit o amendă de 4.050 de lei și că s-a întocmit un dosar penal pentru conducere fără drept.

„În data de 1 martie a.c., în jurul orei 02:35, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostradă A3 Turda-Borş au depistat un conducător auto, pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădăşelu, la kilometrul 12, sensul de mers spre Turda, care circula cu un autoturism având viteza de 204 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 130 km/h. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că tânărul de 29 de ani, din judeţul Sibiu, care conducea autovehiculul, avea dreptul de a conduce suspendat”, a transmis IPJ Cluj.

Cu o zi în urmă, polițiștii au oprit un șofer din Constanța care conducea un Volkswagen, iar în urma unui control de rutină au descoperit mai multe nereguli și l-au sancționat cu o amendă de 7.000 de lei. Totul a început când agenții au observat că geamurile mașinii erau acoperite cu folie.

Când au întrebat șoferul despre talonul autoturismului, acesta a spus că nu îl are la el, deși era într-o convorbire telefonică pe speaker cu tatăl său, care îi spunea să ascundă documentul în torpedou. Polițiștii au găsit talonul exact acolo, așa cum le indicase tatăl.

Controlul a continuat și a scos la iveală un sistem de detectare radar pe bord, iar pe geamul mașinii era prinsă o insignă cu inscripția „Poliția”. Polițiștii au explicat că aceste nereguli au dus la sancțiuni suplimentare: 4.000 de lei pentru detectorul radar și 3.200 de lei pentru folie, nepurtarea centurii și alte abateri. Situația a devenit și mai tensionată când a venit tatăl șoferului, care a acuzat polițiștii că ar fi luat 5.000 de euro din torpedou.

Agenții au arătat însă că toată procedura a fost înregistrată cu bodycam-urile purtate și că banii nu fuseseră atinși. Tatăl a spus că mașina îi aparține și că obișnuiește să păstreze bani în vehicul, refuzând să colaboreze, iar polițiștii i-au oferit să verifice situația pe loc, dar discuțiile tensionate nu au adus clarificări suplimentare. Ancheta continuă, iar amenda aplicată șoferului rămâne valabilă.

Cu o săptămână în urmă, un șofer care lucra pentru un serviciu de ride-sharing a fost amendat după ce a fost filmat întorcând pe o trecere de pietoni ca să-și ia clienții. Manevra pe care a făcut-o a blocat strada și era interzisă, motiv pentru care șoferul trebuie să plătească o amendă de peste 600 de lei.

În imaginile apărute online se vede cum o mașină oprește la trecerea de pietoni pentru a lăsa o persoană să traverseze, apoi șoferul de ride-sharing întoarce chiar pe marcaj, așteaptă clienții să urce și pleacă. Jurnaliștii de la Știri de Cluj au spus că incidentul s-a petrecut pe strada Paris din Cluj-Napoca.

Polițiștii care au văzut filmarea l-au identificat pe șofer și l-au chemat la secție. Ei au spus că, în urma verificărilor, au constatat că bărbatul, un tânăr de 28 de ani din Cluj-Napoca, a încălcat regulile de circulație. Ca urmare, acesta a primit o amendă de 607,5 lei și i s-au aplicat două puncte de penalizare.