Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că, în luna martie 2026, beneficiile de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna februarie vor fi achitate în avans, prin intermediul agențiilor teritoriale, măsura fiind aplicată pentru a asigura accesul mai rapid al beneficiarilor la sumele care li se cuvin.

Potrivit instituției, vineri, 6 martie 2026, vor fi virate în conturile bancare sumele reprezentând alocația de stat pentru copii, destinată unui număr de peste 3,5 milioane de beneficiari, indemnizația pentru creșterea copilului pentru aproximativ 147.000 de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru îngrijirea copilului, precum și stimulentul de inserție acordat pentru peste 73.000 de părinți care au revenit la serviciu înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului.

Plățile vor fi realizate prin sistemul bancar, astfel încât beneficiarii care au optat pentru această modalitate de încasare să primească sumele direct în conturi, fără întârzieri. ANPIS a precizat că aceste transferuri financiare fac parte din calendarul stabilit pentru acordarea prestațiilor sociale și vizează categoriile de beneficiari care primesc lunar sprijin financiar din partea statului.

Instituția subliniază că plata în avans urmărește asigurarea continuității sprijinului acordat familiilor cu copii și părinților aflați în concediu pentru creșterea copilului, contribuind la acoperirea cheltuielilor curente ale acestora. În acest mod, beneficiarii pot utiliza sumele primite în timp util, conform destinației pentru care au fost acordate aceste drepturi sociale.

Reprezentanții ANPIS au precizat că, pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe din 10 martie 2026, prin intermediul oficiilor poștale. Drepturile pentru aproximativ 900.000 de persoane cu dizabilități vor fi achitate mai devreme, în conturile bancare, începând cu data de 13 martie.

Instituția a transmis că sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială — alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC și venitul minim de incluziune — vor fi virate prin agențiile teritoriale începând cu 20 martie.

Conform datelor centralizate de ANPIS, la nivel național aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază în prezent de prestații de asistență socială, iar volumul total al plăților ajunge la aproape 2,8 miliarde de lei lunar, reprezentând o intervenție financiară importantă pentru susținerea veniturilor familiilor, copiilor și persoanelor vulnerabile din întreaga țară.