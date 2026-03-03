Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 București au anunțat că, începând cu data de 2 martie 2026, aplicația parcari.primariasector1.ro beneficiază de un update important, prin care funcția de înscriere pentru obținerea unui loc de parcare devine activă prin secțiunea „SOLICITARE loc de parcare de reședință”.

Aceștia au precizat că întregul proces se desfășoară digital, fără necesitatea deplasării la ghișeu, și este etapizat, fiecare solicitant primind notificări automate pe e-mail despre stadiul cererii. Regulile de repartizare sunt gestionate automat, verificările documentelor sunt efectuate de funcționarii Primăriei, iar criteriile de acordare respectă regulamentul adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 30 iunie 2025.

Pe prima pagină a aplicației au fost incluse și alte două secțiuni importante: butonul „Zona în care te încadrezi”, util pentru cei care doresc să afle situația ocupării locurilor de parcare din orice zonă a Sectorului 1, și butonul „Cererea mea”, destinat celor care au deja o cerere validată și vor să verifice situația locurilor disponibile în apropierea locuinței lor.

Reprezentanții Primăriei au explicat că noul sistem presupune mai multe etape. În primul rând, solicitantul creează cererea electronică, încarcă documentele necesare și primește confirmarea numărului cererii, urmând verificarea actelor de către funcționari.

Dacă documentele sunt corecte, cererea devine validă, iar dacă lipsesc acte sau sunt neconforme, utilizatorul primește un mesaj pentru actualizarea lor în termen de cinci zile. După validare, cererea permite vizualizarea parcărilor din apropierea locuinței, în limita a 100 de metri, iar sistemul notifică automat când devine disponibil un loc compatibil.

Când un loc de parcare devine disponibil, solicitantul primește o notificare pe e-mail și trebuie să confirme în termen de cinci zile lucrătoare dacă dorește locul; în caz contrar, cererea se închide și procedura trebuie reluată.

Ulterior, contractul este redactat și semnat de Primăria Sectorului 1, iar solicitantul îl validează în aplicație și achită taxa anuală electronic, tot în termen de cinci zile. După confirmarea plății, locul de parcare devine activ pe numele solicitantului în evidențele Primăriei.

Reprezentanții Primăriei au mai subliniat că aplicația include și secțiunile „Actualizare CERERE existentă” și „Actualizare date CONTRACT loc de parcare”, dedicate celor care și-au schimbat autoturismul sau actul de identitate.

Pentru a facilita utilizarea platformei, sunt disponibile tutoriale video pentru fiecare etapă a procesului, iar colegii de la Serviciul Fond Imobiliar și Parcări oferă suport telefonic, prin e-mail sau la sediul Biroului Cetățeanului din strada Mureș nr. 18-24.