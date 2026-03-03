Germania rămâne ultima mare fortăreață a banilor lichizi din Europa, însă relația specială a germanilor cu numerarul începe să se erodeze vizibil. Deși 73% dintre cetățeni plătesc frecvent în numerar, iar majoritatea păstrează în portofel aproximativ 100 de euro, tendințele recente indică o schimbare graduală de comportament.

Întrebarea nu mai este dacă numerarul va dispărea, ci când și în ce ritm.

Pentru mulți germani, numerarul nu este doar un mijloc de plată, ci o expresie a unor valori profunde precum discreția și controlul asupra propriilor cheltuieli. Bancnotele pot fi ținute în mână, le simți greutatea și, mai ales, oferă sentimentul că tranzacțiile rămân private.

Aproape fiecare german are în portofel în jur de 100 de euro și caută un bancomat imediat ce rezerva scade, tratând banii lichizi ca pe o plasă de siguranță.

În timp ce în Suedia sau Danemarca plățile digitale au devenit normă, iar numerarul este rar întâlnit, în Germania casele de marcat încă foșnesc de bancnote, scrie ziarulromanesc.de. Totuși, chiar și aici schimbarea este vizibilă. Tot mai mulți consumatori folosesc cardul, plățile contactless sau aplicațiile mobile, iar cumpărăturile online câștigă teren.

Transformarea nu vine printr-o decizie radicală, ci printr-o succesiune de gesturi mărunte: o cafea plătită cu telefonul, o comandă online în locul unei vizite la magazin, o notă de plată achitată digital. Fiecare dintre aceste alegeri contribuie la diminuarea treptată a rolului numerarului, fără ca oamenii să conștientizeze pe deplin impactul cumulativ.

Un semnal clar al schimbării vine și din zona monedei digitale. Potrivit unui sondaj realizat de firma de consultanță BearingPoint, mai mult de o treime dintre germani ar folosi euro digital pentru cumpărături online. Deși moneda digitală europeană nu a fost încă lansată, interesul există.

Totuși, entuziasmul este condiționat. Aproximativ 42% dintre respondenți au indicat că ar adopta euro digital doar dacă utilizarea acestuia ar fi gratuită și dacă ar putea fi folosit peste tot. Această atitudine reflectă pragmatismul tipic german: deschidere față de inovație, dar numai în condiții clare și avantajoase.

În același timp, majoritatea populației rămâne rezervată în privința dispariției totale a numerarului. Circa 64% dintre germani spun că nu își pot imagina un viitor fără monede și bancnote.

Chiar și în țări considerate avansate din punct de vedere al digitalizării, precum Suedia și Danemarca, aproximativ o treime dintre cetățeni cred că numerarul va continua să existe.

Pe de altă parte, datele arată că mai mult de o treime dintre germani consideră foarte probabil ca bancnotele să dispară în următorii zece ani. Deși nu reprezintă majoritatea, această proporție indică o schimbare de percepție semnificativă într-o societate tradițional atașată de banii lichizi.

Această evoluție influențează deja comportamentul consumatorilor și strategiile băncilor și comercianților. Pe măsură ce plățile digitale devin tot mai frecvente, infrastructura se adaptează, iar acceptarea numerarului ar putea deveni mai puțin prioritară.

Paradoxul este că fiecare consumator contribuie, prin alegerile sale zilnice, la viitorul numerarului. Nu va exista, cel mai probabil, o lege care să interzică banii lichizi și nici o dispariție bruscă.

În schimb, numerarul ar putea fi abandonat treptat, tranzacție cu tranzacție, până când va deveni mai degrabă o opțiune rară decât o necesitate cotidiană.