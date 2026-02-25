Tânărul a fost reținut după ce a furat dintr-o locuință și a retras 17.000 de lei de pe cardul victimei. Cazul a ieșit la iveală în luna ianuarie, când proprietarul imobilului a sesizat autoritățile, reclamând că persoane necunoscute au pătruns în casa sa și au plecat cu o borsetă ce conținea aproape 2.000 de lei și un card bancar.

În urma investigațiilor desfășurate de Poliția Județeană Argeș, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă în intervalul 24-26 ianuarie. După ce a intrat fără drept în imobil, suspectul ar fi utilizat cardul sustras pentru a face retrageri repetate de la bancomate din Pitești și Mioveni.

„Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 24-26 ianuarie a.c., o persoană necunoscută, identificată în urma cercetărilor ca fiind un bărbat de 29 de ani, din Piteşti, ar fi pătruns fără drept într-un imobil din Piteşti, de unde ar fi sustras o borsetă conţinând suma de aproape 2.000 de lei şi un card bancar, ulterior fiind efectuate retrageri de la mai multe bancomate din Piteşti şi Mioveni”, a transmis miercuri Poliţia judeţului Argeş.

Potrivit anchetatorilor, suma retrasă din contul păgubitului se ridică la aproximativ 17.000 de lei, astfel că prejudiciul total ajunge la circa 19.000 de lei.

Bărbatul a fost depistat și dus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Potrivit reprezentanților poliției, cauza se află în faza de urmărire penală, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei soluții definitive. Investigațiile sunt în desfășurare pentru a fi lămurite toate circumstanțele în care a fost comisă fapta, sub coordonarea procurorului de caz.