Incidentul a avut loc pe 21 martie, în localitatea Săveni, județul Botoșani, în cadrul unei acțiuni organizate de polițiști pentru menținerea siguranței publice și rutiere. Un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani, din comuna Drăgușeni, a fost oprit pentru control.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că acesta transporta trei porci cu intenția de a-i comercializa, fără a deține documentele sanitar-veterinare obligatorii.

Pentru această abatere, bărbatul a fost sancționat cu o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii au dispus și o măsură complementară, respectiv confiscarea remorcii atașate autoturismului, în care erau transportate animalele.

De asemenea, reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentară (DSVSA) s-au deplasat la fața locului și au procedat la confiscarea celor trei porci.

Controlul în urma căruia a fost depistat transportul ilegal a făcut parte dintr-o acțiune mai amplă desfășurată de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni, împreună cu cei ai Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești.

În cadrul acestei acțiuni, polițiștii au legitimat 90 de persoane și au oprit pentru control 68 de autoturisme. În urma verificărilor, au fost aplicate 57 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 26.000 de lei.

Totodată, au fost dispuse și alte măsuri complementare, respectiv reținerea unui permis de conducere, retragerea unui certificat de înmatriculare și a unui set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Majoritatea sancțiunilor, respectiv 56, au fost aplicate conducătorilor auto care nu au respectat regulile de circulație pe drumurile publice.